Головний тренер збірної України Сергій Ребров вирішив викликати ще двох гравців у розташування національної команди.

Олексій Гуцуляк та Олександр Тимчик були переведені з резервного списку до основного списку викликаних гравців збірної України, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Відзначимо, що правий вінгер СК Дніпро-1 отримав дебютний виклик до першої команди країни. Скоріш за все, це пов'язано із пошкодженням Циганкова, якого він зазнав у матчі за Жирону. Щоправда, Віктора із заявки не прибрали. Тимчик же має досвід виступів за збірну України – 15 матчів, 1 гол та 4 асисти.

Нагадаємо, збірна України розпочне збір вже 14-го березня. Матч Боснія і Герцеговина – Україна відбудеться 21 березня, початок о 21:45. У разі перемоги підопічні Сергія Реброва мають зіграти з переможцем пари Ізраїль – Ісландія у битві за путівку на Євро-2024.

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