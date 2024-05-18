Олімпійська збірна України проведе збори, які триватимуть з 30 травня по 17 червня, а змагання передуватимуть історичним для України Олімпійським Іграм. Руслан Ротань визначився зі списком гравців, які поїдуть на збори.

Збірна України отримала останнього суперника на історичній Олімпіаді-2024

Воротарі: Руслан Нещерет, Кіріл Фесюн, Георгій Єрмаков.

Захисники: Костянтин Вівчаренко, Тарас Михавко, Арсеній Батагов, Олександр Мартинюк, Даніл Скорко, Олексій Сич, Роман Дідик, Богдан Слюбик, Віталій Роман, Володимир Салюк.

Півзахисники: Єгор Ярмолюк, Іван Желізко, Максим Хлань, Максим Кучерявий, Валентин Рубчинський, Олег Очеретько, Назар Волошин, Микола Михайленко, Кирило Сігеєв, Олег Федор, Ілля Квасниця, Максим Брагару.

Нападники: Ігор Краснопір, Данило Сікан.

Резервний склад: Яків Кінарейкін, Іван Нестеренко, Артем Смоляков, Максим Дячук, Матвій Пономаренко, Артем Шулянський, Микола Кухаревич.

Додамо, що олімпійська збірна України стартує на турнірі матчем з Індонезією 4-го червня. Далі Україна зіграє 6-го червня з Італією, 8-го – з Панамою, а 10-го – з Японією.

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