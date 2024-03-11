Жирона зуміла повернути собі другу сходинку Ла Ліги, перегравши Осасуну. Гіркоти перемозі додала травма українського вінгера Віктора Циганкова, який не зміг продовжити гру і був замінений. Вже у понеділок з'явилися результати обстеження: пошкодження медіальної зв'язки коліна не настільки серйозне, як прогнозували деякі експерти у соцмережах.

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