Схоже, що Маріно Пушіч не розраховує на досвідченого захисника Дмитра Чигринського.

На сайті УПЛ Чигринського перевели до списку відзаявлених гравців Шахтаря.

"Дизайнеру сайту Шахтаря великий привіт": агент Чигринського прокоментував "вигнання" ветерана з клубу

Раніше профіль Дмитра прибрали з офіційного сайту клубу. Після цього його агент Олександр Панков передав вітання дизайнеру сайту Шахтаря, анонсувавши повернення Чигринського після травми.

Нагадаємо, минулого літа Чигринський повернувся до Шахтаря на правах вільного агента. Центрбек продовжує страждати від регулярних травм і провів у сезоні всього 300 хвилин.

Шахтар повернувся на вершину УПЛ, здолавши Колос у матчі з 5 голами – Кевін оформив дубль