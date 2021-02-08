Зінченко стане 3-разовим чемпіоном Англії – боротьбу за титул в АПЛ можна згортати

Манчестер Сіті не обігрував Ліверпуль на виїзді 18 років. Аліссон вирішив, що досить, і подарував "містянам" два голи, а з ними – розгром. Справа Каріуса живе та процвітає. Після фантастичної безпрограшної серії Анфілд пав і третій матч поспіль перетворюється в руїни. Новачків Клопп поки що не допускає до оборони фортеці, а перевірені бійці не справляються.

У Гвардіоли навпаки із захистом все круто, що і стало запорукою чергового успіху. Не завадило навіть помутніння нового лідера Діаша (пенальті). У португальцеві стільки впевненості, що він буквально соває по полю нашого Зінченка, який, на хвилиночку, старший за Рубена і в п'ять разів довше в команді. Сашко також вбивається в пір'я і до третього титулу підходить в статусі гравця основи.

Манчестер Сіті – чемпіонська команда. Якісь гри височенна, організація – топ. І це вони грають без трьох зірок (де Брюйне, Ляпорт, Агуеро), яких називали незамінними. Зараз на вустах вболівальників інші герої: Гюндоган, Фоден, Діаш. Гвардіола відірвався від конкурентів вже на 5 очок, маючи гру в запасі. Інші команди не витримали стабільний темп Сіті.

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Манчестер Юнайтед – не чемпіонська команда. Віддати переможний матч, в якому тайм знищуєш опонента, в якому граєш явно краще, в якому ведеш до 90+4, в якому треба дати фанам позитив на фоні річниці Мюнхенської трагедії... В підсумку тренер робить фатальну заміну та кидає Туанзебе в чергове расистське пекло, голкіпер знову фейлить, а капітан на метр завалює офсайдну лінію і дозволяє забити Евертону рятівний гол. Евертону, який нагадав про себе лише двічі за гру.

МЮ заслужено йде в топ-4, помітна різниця з і без Погба, за позиційну атаку вже не соромно, але про боротьбу за чемпіонство не можна навіть заїкатися. Інші претенденти на титул? Які інші? Тоттенхем з поверненням Кейна перервав серію невдач, але ж грав проти напівживого Вест Брома. Тухель відбудовує Челсі (нова схема, ставка на тотальний контроль) – три перемоги в трьох матчах, але навіть від МЮ відставання солідне. Не говорячи вже про Арсенал, який після короткого прозріння повернувся в морок і заслужено програв Астон Віллі.

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Ібрагімовіч забив 500-й гол у клубній кар'єрі, оформив дубль у ворота Кротоне і допоміг Мілану втриматися на вершині Серії А. Йому – 39. І взагалі: пройшло 55% чемпіонату, а "россонері" все не сиплються. Чалханоглу повернувся з лазарету та віддав два асисти за хвилину, Леау, Ернандес і Ребіч теж в порядку. Можливо, настав час визнати Мілан фаворитом на скудетто? Інтер, щоправда, теж не здається – у п'ятницю переміг Фіорентину.

Роналду днями виповнилося 36, і він вражає не менше за Златана. Кріш відзначився переможним голом у ворота Роми та був у сантиметрах від другого взяття воріт. Ювентус вийшов на третє місце, заморивши "вовків". Максимально прісний матч – туринці в ощадному режимі все контролювали. Фонсека так і не навчився грати проти топ-команд, а його хлопці не створили жодного нормального моменту.

Лаціо планомірно наближається до зони ЛЧ – перемога над Кальярі стала шостою поспіль у чемпіонаті. Наполі знову поплатився за стерильне володіння та отримав два голи від Пандева. 37-річний македонець розминається перед зустріччю з Україною на Євро. Не може вибратися з ями Аталанта. У бергамасків одна звитяга за 5 турів, а цього вікенду вони примудрилися не виграти в Торіно після 3:0. Руслан Маліновський дуже старався допомогти команді, але не міг навіть розрядити фірмову гармату, бо його засунули на незручну позицію.

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Лєвандовскі – не робот, вільне падіння Дортмунда і дива з трясовини

Баварія перемогла Герту – хто б сумнівався. Берлінський Big City Club зараз більше нагадує Big City Chaos, однак організувати проблеми рекордмайстеру вдалося. Мюнхенці звично для останніх турів дозволили багато створити біля своїх воріт (Нойєр знову божив – 6 сейвів після ударів з меж штрафного), а біля чужих аж ніяк не феєрили. Забити вдалося тільки один гол, і той завдяки рикошету. На засніженому Олімпіаштадіоні трапилося небачене – Лєвандовскі не реалізував пенальті. Лише вдруге (і вперше з 2013-го) голкіпер потягнув удар поляка з "точки" в Бундеслізі. Героєм став Руне Ярштайн.

У топ-4 Бундесліги все стабільно: Лейпциг розніс безнадійний Шальке, Вегхорст тримає сильний Вольсфбург у трійці – гол+пас проти Аугсбурга, а Костіч тягне Айнтрахт – гол і два асисти на ворота Хоффенхайма. Байєр прокинувся та розтрощив Штутгарт (Діабі, Бейлі та Вірц у вогні), а от Борусії продовжують гальмувати. Дортмунду і так важко без повноцінного тренера, а тут ще й сильний ляпас від фортуни – Фрайбург забив два дикі голи, які залітають раз у пів року. Гладбах програв рейнське дербі Кельну, а Марко Розе, схоже, готується до переходу в іншу Борусію, відмовляючись коментувати своє майбутнє.

Але найцікавіше цього вікенду подарували нижчі німецькі дивізіони. Ось так Карлсруе у другій Бундеслізі розігрував кутовий:

Hab ein Video bekommen pic.twitter.com/4qXQ5k0P4Q — ️‍ Mensch Walter ️‍ (@Menschlein3) February 7, 2021

А так Інгольштадт у третій лізі в компенсований час здійснив диво-камбек з голом голкіпера та сальто від Жинола (не оригінального Жинола, але все ж):

Папу Гомес відомстив за злочин проти Окампоса

Барселона та Реал несподівано залишилися в тіні іспанського вікенду. Вся увага була прикута до Севільї. До андалусійців приїхав Хетафе, який славиться грубою грою. На початку другого тайму захисник гостей Даконам брутально в'їхав у ногу Окампосу. Аргентинець покинув поле на ношах і в сльозах. На щастя, найгіршого вдалося уникнути – він пропустить трішки більше місяця. Партнери помстилися за Лукаса, відвантаживши Хетафе три гол. Найкрасивіший забив Папу Гомес – екскапітан Аталанти відзначився в першому ж матчі Прімери.

А Реал з Барсою були близькими до провалу. Знекровлені мадридці (7 людей в лазареті, 4 польові гравці в запасі) вирвали перемогу над Уескою внаслідок двох голів Варана на стандартах. Каталонців врятували хитрі голи Мессі та Трінкау, які перекрили жахи в обороні – особливо "постарався" Мінгеса. Місця Лізі чемпіонів від Іспанії вже визначені: Реал, Барса та Севілья відірвалися від конкурентів. Однак до Атлетіко дуже-дуже далеко.

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