Матч Севілья – Хетафе в рамках 22-туру Ла Ліги для Лукаса Окампоса завершився достроково.

На 53-й хвилині поєдинку аргентинський нападник Севільї постраждав у зіткненні з гравцем Хетафе. Джене Даконам завдав свому супернику травми, здійснивши вкрай грубий фол. Справедлива червона картка.

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Наставник господарів Хулен Лопетегі не приховував роздратування діями підопічних свого візаві та спробував особисто це донести до Хосе Бордаласа. Розгорілася сварка, за підсумками якої арбітр вилучив ще й обох тренерів.

Лукас Окампос покидав поле у сльозах та на ношах. Про важкість ушкодження на момент написання новини інформації немає.