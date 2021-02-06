Матч і онлайн-трансляція Ювентус – Рома стартував о 19:00 за Києвом. На момент початку гри команди посідали третє та четверте місця відповідно – підопічні Паулу Фонсеки випереджали туринців на 1 пункт, але провели на гру більше. Юве не обігрував Рому вже у двох матчах поспіль. Останній тур чемпіонату 2019/20 у Турині завершився перемогою "джалороссі" з рахунком 3:1, а в поєдинку першого кола на Стадіо Олімпіко команди розійшлися миром – 2:2. У "вовків" дубль оформив Жордан Верету, а за туринців двічі забив Роналду.

Обидва тренери не здивували складами, випустивши всіх найсильніших наявних футболістів – можливо, хіба що за винятком Едіна Джеко. Боснієць залагодив конфлікт з Паулу Фонсекою, але розпочав гру в запасі, а з перших хвилин вийшов Борха Майораль. У Ювентуса Пауло Дибала все ж опинився поза заявкою, хоча вже тренувався після травми. Родріго Бентанкур пропускав гру через дискваліфікацію – з цієї ж причини у Роми не було Лоренцо Пеллегріні, а Кріс Смоллінг, Педро та Ніколо Дзаньйоло травмовані.

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Рома більше володіла м'ячем на старті гри, але перший же момент завершився голом у ворота гостей. Кріштіану Роналду на 13-й хвилині відкрив рахунок, забивши свій 16-й м'яч у чемпіонаті. Португалець з лінії штрафного пробив лівою в дальній нижній кут – шансів у Пау Лопеса було мало. Відмінний подарунок на день народження – вчора, 5 лютого, Роналду виповнилося 36 років.

Пропущений гол не знітив Рому, яка продовжила атакувати. Падіння Вільяра в штрафному залишилося без уваги арбітра, а постріл Крістанте з льоту був небезпечним, але неточним. Відповідь Ювентуса була гострішою – після удару Роналду столичну команду врятував каркас воріт. Ще один момент біля воріт "б'янконері" завершився неточним ударом Манчіні. Захисник тягнувся до м'яча і не влучив метрів з трьох!

Гості більше тримали м'яч, атакуючи переважно лівим флангом, де раз за разом загострював активний Спінаццола, але ніяк не могли пройти організовану оборону Ювентуса. А от туринці провели чергову контратаку, яку ударом у дальній кут завершував Роналду – Пау Лопес врятував. Зрештою, 1:0 після першого тайму. Ювентус свідомо віддав ініціативу Ромі та покарав гостей на контратаці. Підопічні Андреа Пірло могли забивати більше, тоді як "джалороссі", окрім тримання м'яча та численних навісів/прострілів нічого особливого протиставити не зуміли.

По перерві картина гри не змінилася. Римляни тримали м'яч, але не дуже знали, що з ним робити. З гри мало що виходило, а стандарти теж не несли особливої загрози. Мората не влучив у дев'ятку після пасу Роналду, але сумував недовго – офсайд. Двічі протягом кількох секунд пробивав Мхітарян – першу спробу заблокував Даніло, а другу нейтралізував Щенсни. Фонсеці терміново треба було щось змінювати. Наставник Роми випустив Джеко, Карлеса Переса та Діавара. Це майже одразу призвело до моменту – боснієць виграв повітря і скинув на іспанця, який ефектно приклався з льоту. Щенсни був на місці.

Сценарій першого тайму повторився – атакувала Рома, а забив Ювентус. Блискуче спрацювали заміни Андреа Пірло, адже саме два джокери організували гол. Куадрадо кинув у прорив Кулусевскі, той покотив на Роналду, який був готовий забивати в порожні ворота. Втім, португальця випередив Роджер Ібаньєс, який і став автором гола, вразивши власну рамку. 2:0 – питання про переможця було зняте. "Джалороссі" за інерцією ще провели кілька атак, але серйозно потурбувати свого колишнього голкіпера так і не зуміли. Не кажучи вже про те, щоб скоротити відставання в рахунку.

Ювентус впевнено довів матч до перемоги та набрав 42 очки, піднявшись на 3 місце чемпіонату. Андреа Пірло вперше обіграв Паулу Фонсеку, який вкотре не склав іспит у протистоянні з топ-суперником. У Роми залишилося 40 пунктів – столична команда поки четверта, але Наполі за втраченими очками випереджає "вовків".

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