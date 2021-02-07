Після матчу з Евертоном (3:3) кривдники "засипали" акаунт Туанзебе в Instagram расистськими образами та принизливими емодзі мавпи, повідомляє Daily Mail.

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Захисник вийшов на останні дві хвилини і примудрився "привезти" вирішальний штрафний, з якого суперник зрівняв рахунок. Гравець Манчестер Юнайтед не вперше зіткнувся з жорстоким ставленням. 10 днів тому він провів невдалий матч проти Шеффілд Юнайтед і також був змушений терпіти атаку хейтерів у соцмережах. Після цього Аксел видалив акаунт у Twitter.

Додамо, що від расизму потерпав і форвард Манчестер Юнайтед Антоні Марсьяль, а його дружині надсилали повідомлення з погрозами.

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