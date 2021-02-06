Аталанта розписала результативну нічию з Торіно (3:3) у 21 турі Серії А. Огляд матчу та гри Руслана Маліновського читайте на "Футбол 24".

Аталанта минулого вікенду провела жахливий поєдинок з Лаціо, який погіршив перспективи команди у боротьбі за Лігу чемпіонів. Попередні два матчі Серії А Руслан Маліновський розпочинав у запасі, а сьогодні українець повернувся в стартовий склад бергамасків. А от Віктор Коваленко опинився поза заявкою Аталанти через проблеми зі шлунком.

Аталанта зі стартовим свистком заволоділа ініціативою та почала в притаманному собі стилі різкими уколами шукати дірки в обороні суперника. Торіно відповідав контрвипадами – все завершувалося неточними ударами Дзадзи.

Господарі розім'ялися, після чого видали ударну 10-хвилинку, протягом якої розігнали три швидкі результативні атаки. Спершу Ілічіч відгукнувся на класний пас Де Рона з глибини та проштовхнув м'яч повз голкіпера. Третій гол вийшов схожим, але тепер Ілічіч виступив вже у ролі асистента – покотив на Мурієля, а той з другої спроби переграв голкіпера.

Гол, який підготував Маліновський:

У другому голі ключові дії зробив Маліновський: обіграв у центрі поля Іццо, протягнув м'яч до штрафного та віддав на Мурієля. Колумбієць прострілював у відповідь – Руслан не встиг, але з гострого кута забив Гозенс. Німецький фулбек з лівою робочою ногою сьогодні несподівано відіграв перший тайм на правому фланзі. І дуже сподобався. Маліновський зліва не мав нормальної підтримки (там грав інертний Руджері), однак загалом команда виграла від такого ходу Гасперіні.

Зробивши комфортний гандикап, Аталанта збавила оберти. Ризиковане рішення, адже сила бергамасків саме у персональному пресингу. Без нього команда провалюється, не вміючи позиційно оборонятися. Перед перервою посипалися моменти Торіно. Гозенс вибив м'яч з порожніх воріт після рейду Мурру, але в наступних епізодах гості все ж забили.

Аталанта – Торіно – 3:3 – відео голів та огляд матчу

Белотті заробив гострий штрафний (і жовту картку для опонента), але вирішив зізнатися судді, що фолу не було! Арбітр погодився та скасував своє рішення. Однак через кілька хвилин чесність сторицею відплатила форварду Торіно – він хитнув Паломіно, отримав пенальті та сам його реалізував. А в компенсований до першого тайму час Бремер скористався хаосом у штрафному Аталанти на стандарті та скоротив відставання туринців до мінімуму.

Гасперіні вніс корективи: зняв Руджері, повернув Гозенса наліво – і гра Аталанти знову налагодилася. Господарі повернули собі контроль над м'ячем. Щоправда, гострих моментів не створювали, випади Дзадзи на іншому кінці поля виглядали навіть небезпечніше.

Близько 60-ї хвилини тренер Аталанти звично освіжив лінію атаки. Маліновський залишився на полі, хоча виглядав змореним і явно підсів. Українцю довелося витримати ще 15 хвилин, перш ніж замість нього вийшов Ламмерс. Руслан ще встиг навісити на Міранчука – росіянин головою пробив неточно, а за мить до цього влучив у стійку.

Торіно все ж врятував матч. Ефектний удар "шведою" від Сінго взяла на себе поперечина, але на останніх хвилинах Бонаццоллі головою замкнув подачу зі стандарту. 3:3! Фантастичний камбек! Аталанта вже без Маліновського втратила перемогу, набрала 37 очок і залишилася на 7 місці Серії А. Торіно з 16 балами над зоною вильоту.

Маліновського загнали у важкі умови: жодного удару, чимало браку, але гольова атака та прекрасні оцінки

Маліновський вийшов на позиції атакувального хавбека ближче до лівого флангу – правіше грав Ілічіч. У першому таймі м'яч не дуже часто доходив до українця. Він мусив здійснювати більше бігової роботи, відкриваючись під передачі. Знаходити вільний простір і звільняти зони для партнерів. Як би дивно це не звучало, але для таких функцій більше підходить Коваленко.

Руслану ж значно комфортніше на м'ячі, тому він регулярно опускався на власну половину. З цього народився другий гол Аталанти, коли Маліновський обіграв візаві та створив небезпечну ситуацію. Сьогодні добре вдавався дриблінг – три обіграші з чотирьох завершилися вдало.

А от з чим не склалося, то це з ефективними рішеннями у фінальній третині. Передгольовий пас на Мурієля, навіс на Міранчука та ще пара непоганих коротких передач – ось і все. Руслан завжди намагався просувати м'яч вперед і робити це швидко, однак запоров кілька атак неточними пасами.

Що показово – українець не завдав жодного удару. І це зрозуміло, адже після зміщень з лівого півфлангу не зручно бити лівою (зайвий доказ того, що Маліновський ефективніший на симетричній позиції справа, але Ілічічем тренер жертвувати не готовий). Ще й суперники щільно його опікали. Була одна нагода пробити, але Руслан забарився і в спробах покращити позицію втратив м'яч.

Маліновський провів важкий матч – проти нього дуже часто порушували правила (назбиралося 6 фолів). Сінго та Іццо заїхали українцю в обличчя, а Нкулу перевірив його на міцність, вдаривши у корпус. Українець гідно вийшов з побоїща, вигравши 69% єдиноборств – дуже хороший показник для гравця атаки.

Як наслідок, високі оцінки від статистичних порталів: SofaScore – 7.3 (другий найкращий в Аталанті), WhoScored – 7.1, FotMob – 7.2.

Гасперіні довго тримав Маліновського на полі – всі конкуренти по позиції відіграли менше. Тому можна припустити, що в кубковому матчі посеред тижня проти Наполі Руслан отримає перепочинок, а в основу повернеться наступного вікенду на Кальярі.

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