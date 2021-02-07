Перший тайм навряд можна записати командам в актив, адже він запам'ятався лише скасованим голом Гуделя. А от по перерві на полі стало спекотно: Даконам брутально зламав Окампоса, через що був вилучений. Між наставниками Севільї та Хетафе спалахнув конфлікт, який загасили також червоними картками.

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Після цього Севілья полетіла в атаку, і Мунір Ель-Хаддаді відкрив рахунок в матчі з передачі Хордана. Гол Ен-Несірі був скасований, а от причин не зарахувати красу імені Гомеса не було – аргентинець пробив метрів з 25, і м'яч рикошетом від захисника влучив у самісіньку дев'ятку. А Ен-Несірі не залишився без гола – нападник обіграв голкіпера та знущально закотив сферу в ворота.

Таким чином, Севілья набрала 42 очки і піднялася на третє місце, Хетафе з 24 пунктами залишився дванадцятим.

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