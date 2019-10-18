Ярмоленко проти екс-зірки УПЛ, Рив'єра для ПСЖ, дербі Борусій і нетлінна класика на Альбіоні: топ-5 матчів євровікенду

Візит Парі Сен-Жермен на Французьку Рив'єру, зустріч Андрія Ярмоленка зі старими знайомими, ще один шанс для Олександра Зінченка, протистояння Борусій у Дортмунді та справжня битва на Олд Траффорд в анонсі головних матчів вікенду, які ви повинні переглянути.

Ніцца – ПСЖ

18 жовтня, 21:45. Ніцца, Альянц Рів'єра

Телетрансляція на каналі "Футбол 2", звіт про матч читайте на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Парі Сен-Жермен традиційно для себе спробує піти у відрив від опонентів у Лізі 1. Для цього треба перемагати на фешенебельному курорті. Перед матчем із місцевою Ніццою керманич парижан Томас Тухель отримав хороші новини з лазарету: йому готові допомогти відразу два зіркових форварди – Кіліан Мбаппе та Едінсон Кавані. Повернення цього дуету дуже доречне, оскільки Неймар у таборі збірної Бразилії зазнав чергової травми.

Двоє зірок ПСЖ відновились після травм

Натомість "орлята" спробують скористатися досвідом минулого сезону, коли змогли зупинити ПСЖ на Парк де Пренс. Гості тоді відкрили рахунок зусиллями Ганаго, а парижани зуміли відповісти лише голом Неймара з пенальті. Та навіть для нічиєї у п'ятницю від підопічних Патріка Вієйра потрібен справжній подвиг. Хоча втома зіркових виконавців гостей від паузи на матчі збірних може датися взнаки – якщо Париж не забезпечить комфортну перевагу до 60-ї хвилини, то може мати серйозні проблеми з "фізикою" під завісу поєдинку.

Коефіцієнти на матч від Marathon Bet: перемога Ніцци – 8,20; нічия – 4,55; перемога ПСЖ – 1,46.

Прогноз "Футбол 24": 0:2

Евертон – Вест Хем

19 жовтня, 14:30. Ліверпуль, Гудісон Парк

Телетрансляція на каналі Setanta Sports, звіт про матч читайте на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Андрій Ярмоленко завітає у гості до одного зі своїх найулюбленіших суперників. Український вінгер забивав Евертону ще в складі київського Динамо в рамках Ліги Європи, а минулоріч оформив дубль саме на Гудісоні. Нині "молотки" перебувають у непоганій формі, лише на 2 очки відстають від зони ЛЧ, а 29-річний українець у доброму гуморі повернувся до Лондона з табору збірної – його гол португальцям допоміг "синьо-жовтій" команді пробитися на Євро-2020. До слова, восени 2018-го Ярмоленко теж приїхав у Ліверпуль після забитого м'яча у футболці збірної України.

Гол Ярмоленка потрапив до прев'ю матчу Евертон – Вест Хем

А ось справи Евертона значно гірші. Марку Сілва влітку витратив 120 млн євро на новачків, але "іриски" йдуть у зоні вильоту, здобувши лише 2 перемоги за 8 турів АПЛ. Дамоклів меч уже мав би висіти над головою португальця, хай боси клубу й запевняють, що повністю довіряють тренеру. Втрата очок у найближчих матчах може коштувати Сілві роботи. А хлопці Мануеля Пеллегріні спробують наблизити другу відставку сезону вже в суботу. З іншого боку, й Евертон колись має прорвати.

Коефіцієнти на матч від Marathon Bet: перемога Евертона – 1,98; нічия – 3,74; перемога Вест Хема – 4,00.

Прогноз "Футбол 24": 1:2

Крістал Пелас – Манчестер Сіті

19 жовтня, 19:30. Лондон, Селхерст Парк

Телетрансляція на каналі Setanta Sports, текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: У сезоні 2018/19 Пелас і Сіті подарували два яскравих протистояння, обмінявшись виїзними перемогами. Цього разу команди ще й неподалік одна від одної у турнірній таблиці. "Містяни" трохи втратили очок на старті чемпіонату й тепер повинні наздоганяти Ліверпуль. Спробують допомогти Хосепу Гвардіолі й донедавна травмовані основний центрбек Джон Стоунз і неймовірно гострий на старті сезону Кевін де Брюйне. Має іспанський фахівець і секретну зброю – Олександра Зінченка. Українець пропустив поєдинки з "орлами" в минулій першості, а тепер може покарати лондонців на емоційному підйомі від успіху збірної та заручин із Владою Седан.

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Крістал Пелас почав сезон із одного набраного пункту в двох турах, але потім несподівано побив МЮ на Олд Траффорд і взяв 10 балів у поєдинках із міцними Астон Віллою, Вулверхемптоном, Норвічем і Вест Хемом. Рою Ходжсону, схоже, вдалося позбутися Захазалежності, який піддався тузі через зрив переходів у топ-клуби, а новим лідером колективу став Джордан Айю (3 м'ячі). Саме на ганця та раптове осяяня Заха можуть сподіватися фанати Пелас задля позитивного результату матчу проти Сіті.

Коефіцієнти на матч від Marathon Bet: перемога Крістал Пелас – 12,00; нічия – 6,85; перемога Манчестер Сіті – 1,26.

Прогноз "Футбол 24": 0:2

Борусія Дортмунд – Борусія Менхенгладбах

19 жовтня, 19:30. Дортмунд, Сігнал Ідуна Парк

Телетрансляція на каналі "Футбол 2", звіт про матч читайте на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: У Північному Рейні-Вестфалії Дортмунд і Менхенгладбах з'ясують, хто з них у найближчі півроку може сповна іменуватися Борусією. До звітного туру лідером Бундесліги несподівано, передусім для себе, підійшов Гладбах. Поки оглядачі співали дифірамби Дортмунду перед стартом сезону, Марко Розе взявся за перебудову "жеребців". Синтез ідей Клоппа та Гвардіоли у його виконанні раніше підняв на новий рівень Зальцбург, тепер настала черга Борусії М.

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Тим часом із Дортмундом, вочевидь, злий жарт зіграв матч за Суперкубок Німеччини проти Баварії (2:0) і легка прогулянка на старті чемпіонату проти Аугсбурга (5:1) та Кельна (3:1). А ось вже в третьому турі "джмелі" поступилися новачкам із берлінського Уніона. Розгром Байєра став слабкою втіхою для команди, адже далі Борусія Д видала серію із трьох нічиїх поспіль. До того ж, у ході кожного з цих матчів дортмундці вели в рахунку, та довести справу до взяття 3 очок не спромоглися. Люсьєну Фавру та Ко потрібно терміново повертатися на переможний шлях, інакше про титул можна забути й цього сезону.

Коефіцієнти на матч від Marathon Bet: перемога Борусії Д – 1,47; нічия – 5,00; перемога Борусії М – 6,85.

Прогноз "Футбол 24": 1:1

Манчестер Юнайтед – Ліверпуль

20 жовтня, 18:30. Манчестер, Олд Траффорд

Телетрансляція на каналі Setanta Sports, текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Нова сторінка англійської класики буде написана на Олд Траффорд. Кризовий МЮ спробує зупинити чемпіонську ходу Ліверпуля. Гості ще не втрачали очки в нинішньому сезоні, тому перед підопічними Уле Гуннара Сульшера постане непросте завдання. Якщо в обороні манкуніанці ще сяк-так справляються, то в атаці – справжня біда. Здається, якби не яскравий дебют Деніела Джеймса, то забитих м'ячів у Юнайтед було б ще менше. Та й епідемія травм плюс невиразна трансферна кампанія не віщують нічого хорошого для "червоних дияволів".

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Ліверпуль минулого року перемогою над Манчестером відправив у відставку Жозе Моурінью. Цього разу історія може повторитися. До МЮ вже активно сватають Массіміліано Аллегрі, а менеджмент в'яло захищає нинішнього керманича. У мерсисайдців же все гаразд – мінімум травмованих, хороша серія і воля до перемоги. Із Шеффілд Юнайтед, Зальцбургом і Лестером хлопці Клоппа буквально вигризали перемогу. Хоча тенденція може бути показовою – "червоні" поступово втрачають легкість і потужність зразка старту сезону.

Коефіцієнти на матч від Marathon Bet: перемога Манчестер Юнайтед – 5,45; нічия – 4,15; перемога Ліверпуля – 1,67.

Прогноз "Футбол 24": 1:2

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