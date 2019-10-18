Двоє зірок ПСЖ відновились після травм

Головний тренер ПСЖ Томас Тухель поділився радісною звісткою з лазарету команди напередодні матчу 10-го туру Ліги 1 проти Ніцци.

ПСЖ зможе розраховувати на нападників Кіліана Мбаппе і Едінсона Кавані в сьогоднішньому матчі проти Ніцци, які потрапили до заявки команди на гру.

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Нагадаємо, Мбаппе був змушений пропустити минулий матч національного чемпіонату з Анже (4:0), а також не відправився до розташування національної збірної Франції. Кавані не виходив на поле у футболці ПСЖ з серпня.

До слова, не зможуть через пошкодження зіграти півзахисник Ідрісса Гуйє та Неймар, який вибув на місяць через травму стегна. Матч Ніцца – ПСЖ відбудеться сьогодні, 18 жовтня, початок о 21:45.

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