Манчестер Юнайтед визначився із зарплатою для Аллегрі

Італійський фахівець Массіміліано Аллегрі близький до переїзду на Туманний Альбіон.

Манчестер Юнайтед готовий платити Массіміліано Аллегрі близько 7 млн євро у рік на посаді головного тренера манкуніанців, повідомляє Tuttosport.

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За інформацією джерела, саме італійський фахівець найближчим часом замінить нинішнього наставника МЮ Уле Гуннара Сульшера.

Останнім місцем роботи Аллегрі був туринський Ювентус, який він покинув після завершення минулого сезону, подарувавши "Старій синьйорі" черговий титул чемпіона Італії.

Після 8-ми турів АПЛ "червоні дияволи" перебувають на 12-й сходинці турнірної таблиці.

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