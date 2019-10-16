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Манчестер Юнайтед визначився із зарплатою для Аллегрі

20:26 1515 Читать на русском
Манчестер Юнайтед визначився із зарплатою для Аллегрі
Массіміліано Аллегрі / Фото ЕРА

Італійський фахівець Массіміліано Аллегрі близький до переїзду на Туманний Альбіон.

Манчестер Юнайтед готовий платити Массіміліано Аллегрі близько 7 млн євро у рік на посаді головного тренера манкуніанців, повідомляє Tuttosport.

Аллегрі запросить Евра у свій тренерський штаб, якщо отримає роботу в Манчестер Юнайтед

За інформацією джерела, саме італійський фахівець найближчим часом замінить нинішнього наставника МЮ Уле Гуннара Сульшера.

Останнім місцем роботи Аллегрі був туринський Ювентус, який він покинув після завершення минулого сезону, подарувавши "Старій синьйорі" черговий титул чемпіона Італії.

Після 8-ми турів АПЛ "червоні дияволи" перебувають на 12-й сходинці турнірної таблиці.

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