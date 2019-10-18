Ярмоленко против экс-звезды УПЛ, Ривьера для ПСЖ, дерби Боруссий и вечная классика на Альбионе: топ-5 матчей евроуикенда

Визит Пари Сен-Жермен на Французскую Ривьеру, встреча Андрея Ярмоленко со старыми знакомыми, еще один шанс для Александра Зинченко, противостояние Боруссий в Дортмунде и настоящая битва на Олд Траффорд в анонсе главных матчей уикенда, которые вы должны посмотреть.

Ницца – ПСЖ

18 октября, 21:45. Ницца, Альянц Ривьера

Телетрансляция на канале "Футбол 2", отчет о матче читайте на "Футбол 24"

Почему нужно посмотреть: Пари Сен-Жермен традиционно для себя попытается уйти в отрыв от оппонентов в Лиге 1. Для этого надо побеждать на фешенебельном курорте. Перед матчем с местной Ниццей наставник парижан Томас Тухель получил хорошие новости из лазарета: ему готовы помочь сразу два звездных форварда – Килиан Мбаппе и Эдинсон Кавани. Возвращение этого дуэта весьма уместно, поскольку Неймар в лагере сборной Бразилии получил очередную травму.

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В свою очередь "орлята" попытаются воспользоваться опытом прошлого сезона, когда смогли остановить ПСЖ на Парк де Пренс. Гости тогда открыли счет усилиями Ганаго, а парижане сумели ответить лишь голом Неймара с пенальти. Но даже для ничьей в пятницу от подопечных Патрика Виейра нужен настоящий подвиг. Хотя усталость звездных исполнителей гостей от паузы на матчи сборных может проявиться – если Париж не обеспечит комфортное преимущество к 60-й минуте, то может получить серьезные проблемы с "физикой" под занавес поединка.

Коэффициенты на матч от Marathon Bet: победа Ниццы – 8,20; ничья – 4,55; победа ПСЖ – 1,46.

Прогноз "Футбол 24": 0:2

Эвертон – Вест Хэм

19 октября, 14:30. Ливерпуль, Гудисон Парк

Телетрансляция на канале Setanta Sports, отчет о матче читайте на "Футбол 24"

Почему нужно посмотреть: Андрей Ярмоленко приедет в гости к одному из своих любимых соперников. Украинский вингер забивал Эвертону еще в составе киевского Динамо в рамках Лиги Европы, а в прошлом году оформил дубль именно на Гудисоне. В настоящее время "молотки" находятся в неплохой форме, лишь на 2 очка отстают от зоны ЛЧ, а 29-летний украинец в хорошем настроении вернулся в Лондон из лагеря сборной – его гол португальцам помог "сине-желтой" команде пробиться на Евро-2020. К слову, осенью 2018-го Ярмоленко тоже приехал в Ливерпуль после забитого мяча в футболке сборной Украины.

Гол Ярмоленко попал в превью матча Эвертон – Вест Хэм

А вот дела Эвертона значительно хуже. Марку Силва летом потратил 120 млн евро на новичков, но "ириски" идут в зоне вылета, одержав всего 2 победы в 8-ми турах АПЛ. Дамоклов меч уже должен висеть над головой португальца, пусть боссы клуба и уверяют, что полностью доверяют тренеру. Потеря очков в ближайших матчах может стоить Силве работы. А ребята Мануэля Пеллегрини попытаются приблизить вторую отставку сезона уже в субботу. С другой стороны, и Эвертон когда-то должно прорвать.

Коэффициенты на матч от Marathon Bet: победа Эвертона – 1,98; ничья – 3,74; победа Вест Хэма – 4,00.

Прогноз "Футбол 24": 1:2

Кристал Пэлас – Манчестер Сити

19 октября, 19:30. Лондон, Селхерст Парк

Телетрансляция на канале Setanta Sports, текстовая онлайн-трансляция на "Футбол 24"

Почему нужно посмотреть: В сезоне 2018/19 Пэлас и Сити подарили два ярких противостояния, обменявшись выездными победами. В этот раз команды еще и недалеко друг от друга в турнирной таблице. "Горожане" немного потеряли очков на старте чемпионата и теперь должны догонять Ливерпуль. Попытаются помочь Хосепу Гвардиоле и до недавнего времени травмированные основной центрбек Джон Стоунз и невероятно острый на старте сезона Кевин де Брюйне. Есть у испанского специалиста и секретное оружие – Александра Зинченко. Украинец пропустил поединки с "орлами" в прошлом первенстве, а теперь может наказать лондонцев на эмоциональном подъеме от успеха сборной и помолвки с Владой Седан.

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Кристал Пэлас начал сезон с одного набранного пункта в двух турах, но затем неожиданно побил МЮ на Олд Траффорд и взял 10 баллов в поединках с крепкими Астон Виллой, Вулверхэмптоном, Норвичем и Вест Хэмом. Рою Ходжсону, похоже, удалось избавиться от Захазависимости, который захандрил из-за срыва переходов в топ-клубы, а новым лидером коллектива стал Джордан Айю (3 мяча). Именно на ганца и внезапное озарение Заха могут надеяться фанаты Пэлас для положительного результата матча против Сити.

Коэффициенты на матч от Marathon Bet: победа Кристал Пэлас – 12,00; ничья – 6,85; победа Манчестер Сити – 1,26.

Прогноз "Футбол 24": 0:2

Боруссия Дортмунд – Боруссия Менхенгладбах

19 октября, 19:30. Дортмунд, Сигнал Идуна Парк

Телетрансляция на канале "Футбол 2", отчет о матче читайте на "Футбол 24"

Почему нужно посмотреть: В Северном Рейне-Вестфалии Дортмунд и Менхенгладбах выяснят, кто из них в ближайшие полгода может вполне именоваться Боруссией. К отчетному туру лидером Бундеслиги неожиданно, прежде всего для себя, подошел Гладбах. Пока обозреватели пели дифирамбы Дортмунду перед стартом сезона, Марко Розе взялся за перестройку "жеребцов". Синтез идей Клоппа и Гвардиолы в его исполнении ранее поднял на новый уровень Зальцбург, теперь настала очередь Боруссии М.

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Между тем с Дортмундом, очевидно, злую шутку сыграл матч за Суперкубок Германии против Баварии (2:0) и легкая прогулка на старте чемпионата против Аугсбурга (5:1) и Кельна (3:1). А вот уже в третьем туре "шмели" уступили новичкам из берлинского Униона. Разгром Байера стал слабым утешением для команды, ведь дальше Боруссия Д выдала серию из трех ничьих подряд. К тому же, в ходе каждого из этих матчей дортмундцы вели в счете, но довести дело до взятия 3 очков не удосужились. Люсьену Фавру и Ко нужно срочно возвращаться на победный путь, иначе о титуле можно забыть и в этом сезоне.

Коэффициенты на матч от Marathon Bet: победа Боруссии Д – 1,47; ничья – 5,00; победа Боруссии М – 6,85.

Прогноз "Футбол 24": 1:1

Манчестер Юнайтед – Ливерпуль

20 октября, 18:30. Манчестер, Олд Траффорд

Телетрансляция на канале Setanta Sports, текстовая онлайн-трансляция на "Футбол 24"

Почему нужно посмотреть: Новая страница английской классики будет написана на Олд Траффорд. Кризисный МЮ попытается остановить чемпионскую ходу Ливерпуля. Гости еще не теряли очки в нынешнем сезоне, поэтому перед подопечными Уле Гуннара Сульшера будет непростая задача. Если в обороне манкунианцы еще кое-как справляются, то в атаке – настоящая беда. Кажется, если бы не яркий дебют Дэниела Джеймса, то забитых мячей у Юнайтед было бы еще меньше. Да и эпидемия травм плюс невнятная трансферная кампания не предвещают ничего хорошего для "красных дьяволов".

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Ливерпуль в прошлом году победой над Манчестер Юнайтед отправил в отставку Жозе Моуринью. В этот раз история может повториться. В МЮ уже активно сватают Массимилиано Аллегри, а менеджмент вяло защищает нынешнего наставника. У мерсисайдцев же все в порядке – минимум травмированных, хорошая серия и воля к победе. С Шеффилд Юнайтед, Зальцбургом и Лестером ребята Клоппа буквально выгрызали победу. Хотя тенденция может быть показательной – "красные" постепенно теряют легкость и мощность образца старта сезона.

Коэффициенты на матч от Marathon Bet: победа Манчестер Юнайтед – 5,45; ничья – 4,15; победа Ливерпуля – 1,67.

Прогноз "Футбол 24": 1:2

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