Ліверпуль 10 років тому пропустив найкурйозніший гол в історії АПЛ – ретро дня

У мережі пригадують епічний м'яч, пропущений Ліверпулем у поєдинку Прем'єр-ліги проти Сандерленда в 2009 році. Автором гола став Даррен Бент, але до взяття воріт доклався не лише він.

За кілька миттєвостей до атаки "чорних котів" один із фанатів Ліверпуля викинув на поле пляжний м'яч із гербом мерсисайдців.

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В одному з епізодів на ударній позиції опинився екс-форвард збірної Англії Бент і пробив у бік воріт, а м'яч, влучивши в свого червоного "колегу", повністю дезорієнтував Глена Джонсона і Пепе Рейну та влетів у сітку. Цей гол став єдиним у матчі й допоміг Сандерленду здобути несподівану перемогу.

Пізніше преса з'ясувала ім'я горе-вболівальника – Каллум Кемпбелл. Він почав отримувати погрози на свою адресу від інших фанатів Ліверпуля. Натомість арбітр Майк Джонс був відсторонений від матчів АПЛ, оскільки мав зупинити гру, тільки-но на полі з'явився зайвий предмет.

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