toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ЗБІРНА УКРАЇНИ ЄВРО-2020 АНДРІЙ ПАВЕЛКО ГРИГОРІЙ СУРКІС

Ліверпуль 10 років тому пропустив найкурйозніший гол в історії АПЛ – ретро дня

11:55 1594 Читать на русском
Ліверпуль 10 років тому пропустив найкурйозніший гол в історії АПЛ – ретро дня
Пепе Рейна пропускає саме той гол / фото із соцмереж

У мережі пригадують епічний м'яч, пропущений Ліверпулем у поєдинку Прем'єр-ліги проти Сандерленда в 2009 році. Автором гола став Даррен Бент, але до взяття воріт доклався не лише він.

За кілька миттєвостей до атаки "чорних котів" один із фанатів Ліверпуля викинув на поле пляжний м'яч із гербом мерсисайдців.

Рівно 8 років тому Манчестер Юнайтед знищив Арсенал з рахунком 8:2 – ретро дня

В одному з епізодів на ударній позиції опинився екс-форвард збірної Англії Бент і пробив у бік воріт, а м'яч, влучивши в свого червоного "колегу", повністю дезорієнтував Глена Джонсона і Пепе Рейну та влетів у сітку. Цей гол став єдиним у матчі й допоміг Сандерленду здобути несподівану перемогу.

Пізніше преса з'ясувала ім'я горе-вболівальника – Каллум Кемпбелл. Він почав отримувати погрози на свою адресу від інших фанатів Ліверпуля. Натомість арбітр Майк Джонс був відсторонений від матчів АПЛ, оскільки мав зупинити гру, тільки-но на полі з'явився зайвий предмет.

Золоті "нульові": Динамо проти Реала, українець у Ліверпулі, (не)лисий Вацко і ще 22 фото "старої школи"

blog_ava
Головні новини 16 жовтня: Зінченко освідчився Владі Седан, між Павелком та Суркісами спалахнула бійка на Олімпійському
07:00
3558
Теги
Англія Ретро футбольні курйози Відеоновини Ретро дня Пепе Рейна Пепе Рейна Даррен Бент Даррен Бент Ліверпуль Ліверпуль Сандерленд Сандерленд
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
дн
:
23
год
:
30
хв
Агробізнес
14:00
Чорноморець
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук