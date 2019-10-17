Борусія М – несподіваний лідер Бундесліги. Мікс Клоппа та Гвардіоли завойовує Німеччину з перших місяців

Бундесліга інтригує на старті сезону: перше та сьоме місця розділяє лише 2 очки, передсезонний фаворит Борусія Д у середині турнірної таблиці, а Баварія – лише третя. Для абсолютного божевілля в одноосібні лідери вибився Гладбах. Розбираємося в причинах проміжного успіху БМ.

Тямущий тренерський дует – поєднання різних стилів

Ключовий крок до прогресу Борусія М зробила навесні цього року, коли запросила на пост головного тренера Марко Розе. Зимову перерву в минулому сезоні "жеребці" зустріли на третьому місці Бундесліги, але в другій половині чемпіонату тотально розвалилися та пролетіли повз Лігу чемпіонів. З досвідченим Дітером Хеккінгом довелося попрощатися, а команду прийняв один з діамантів тренерської школи Ред Булла.

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Розе за 2 роки на чолі Зальцбурга закохав у свою команду пів Європи, поставивши цікавий комбінаційний футбол. "Бики" грали в домінативному стилі не лише на внутрішній арені, а й у єврокубках (вийшли у півфінал ЛЄ-2017/18 та ефектно вилетіли від Наполі в 1/8 фіналу ЛЄ-2018/19). Протягом двох сезонів Зальцбург не програв з Марко Розе жодного домашнього матчу у всіх турнірах. А вихованих ним футболістів РБ продав у топ-чемпіонати на понад 100 мільйонів євро.

Перш ніж очолити головну команду Зальцбурга, Розе 4 роки працював з молоддю "биків" (U-16, U-18) і виграв Юнацьку лігу УЄФА. Там фахівець зустрів людину, з якою створив унікальний дует. Рене Маріч – 27-річний тактичний гік. Він пробився у великий футбол завдяки аналітичним статтям. Публікував їх власному сайті Spielverlagerung (зараз це один з найкрутіших ресурсів про тактику, нещодавно там детально розбирали Шахтар), який створив у 19 років для обміну футбольними ідеями з друзями. Комплексний аналіз Зальцбурга U-18 допоміг Марічу влаштуватися помічником Розе.

Оцінювати їх потрібно в комплексі. Розе – пресинг і контрпресинг, Маріч – володіння м'ячем і позиційні атаки. Перший має хороший бекграунд ігрової кар'єри під керівництвом Юргена Клоппа та розуміє психологію футболістів, а другий дає незаангажовану думку лептоп-менеджера, який до дрібниць вивчив футбол Пепа. Цей дует поєднав стрижневі ідеї Клоппа та Гвардіоли. Зальцбург був гібридом ранніх Ліверпуля та Манчестер Сіті, подібні риси проглядаються вже в Борусії М.

Борусія швидко отримала нове впізнаване обличчя

Фахівцям вдалося оперативно перенести свій футбол у Гладбах. Після 7 турів Бундесліги Борусія М:

– посідає друге місце в чемпіонаті за інтенсивністю пресингу (PPDA – 8.1) після дикого Байєра, прогрес у порівнянні з минулим сезоном грандіозний (16-те місце, PPDA – 15.15).

– поступається лише двом грандам і тому ж Байєру за середнім володінням (52,9%) та точністю передач (81,8%).

– третя в лізі за частотою ударів (15 за матч), друга в лізі за якістю створених моментів (xG – 17.25).

Ключові атакувальні показники Гладбаха в Бундеслізі-2019/20 вищі за середні по чемпіонату:

Тоді як в Бундеслізі-2018/19 ситуація була значно гіршою:

Враховуючи ці цифри, лідерство "жеребців" у Німеччині не можна назвати сенсаційним, хоча перед стартом сезону більшість експертів прогнозували Борусії М місце за межами топ-4.

Розе додав інтенсивності та вертикальності в гру Гладбаха – з Дітером Хеккінгом контроль м'яча був дещо повільним, тягучим. У цьому сезоні футболісти Борусії здійснюють на 10 ривків більше за матч, ніж у минулому. Команда стала агресивнішою та ефективнішою: за перші 7 турів поточної першості "жеребці" виграли 421 єдиноборство, за всі 34 тури попереднього чемпіонату – 1566.

Втрата лідера, підхожий підбір виконавців, якісні придбання

У попередньому сезоні атака Гладбаха дуже залежала від форми Алассана Плеа (12 голів + 4 асисти) та креативу Торгана Азара (10 голів + 10 асистів). Вони вдвох фактично робили погоду біля чужих воріт. Якщо суперники закривали праву ногу бельгійця та не давали простору французу – Борусія захлиналася, а володіння ставало стерильним.

Влітку Азар перейшов у Дортмунд, але атака БМ стала навіть ефективнішою. Секрет в тому, що зараз креатив в останній третині поля рівномірно розподілений між кількома виконавцями. Алассан Плеа внаслідок травми капітана Ларса Штіндля отримав постійне місце в центрі атаки та ще краще розкрив свої бомбардирські таланти (4 голи + 4 асисти за 7 турів).

За 9 мільйонів євро з Генгама прийшов син легендарного Ліліана Тюрама. Маркус (3 голи + 2 асисти) додав швидкості та фізичної сили попереду, він має хороший поставлений удар, знаходить зони у чужому штрафному майданчику та добре грає головою. Бреля Емболо купили за незначні 10 млн, і швейцарець відроджує кар'єру (3 голи) після провалу в Шальке. З лави запасних атаку БМ традиційно підсилює Патрік Геррманн (2 голи + 1 асист).

У півзахисті Борусія втратила Мікаеля Кюїзонса, але сумувати за ним абсолютно не доводиться, оскільки своїм шансом скористався Ласло Бенеш. Словак перезавантажився після травми в Кілі та несподівано для всіх відразу виправдав довіру Марко Розе. Він знайшов себе на позиції під форвардами. Тренер захоплюється його високим ігровим інтелектом. Бонусом Бенеш значно загострив стандарти Гладбаха – в минулому чемпіонаті команда мало створювала після кутових і штрафних, а тепер ситуація покращилася.

Продовжує вдосконалення Флоріан Нойхаус, в опорній зоні чудово діє Деніс Закарія, який вже привернув увагу англійських грандів відмінними оборонними показниками (3 відбирання і 1.66 перехоплення за матч, якщо скоректувати на володіння), ефективним використанням свого потужного тіла та розумною участю в білд-апі. Всі ці хлопці молоді й легко піддаються вишколу Розе, вільно пристосовуються під різні схеми. Коуч намагається прищепити Борусії улюблені 4-4-2 ромб, але регулярно переходить на 4-2-3-1, використовуючи різноплановість своїх гравців.

Головною персоною в захисті БМ миттєво став Штефан Лайнер, який у міжсезоння за 12 млн євро переїхав разом з тренерами з Зальцбурга. На старті чемпіонату австрієць виглядає найкращим правим фулбеком Бундесліги. Підбір центральних захисників дає змогу Розе та Марічу поставити якісний розіграш м'яча від власних воріт – Ніко Ельведі та Маттіас Гінтер на рівні володіють першим пасом.

Що стосується оборони, то тут задня лінія Борусії далека від ідеалу – це яскраво показав матч з Лейпцигом і Тімо Вернер зокрема. "Жеребці" дозволяють суперникам створювати чимало моментів біля власних воріт, але відмінно проявляє себе Янн Зоммер. У минулому сезоні швейцарський голкіпер врятував команду від 7 голів (48.88 xGA і 42 пропущених) – топ-2 у Бундеслізі, а в цьому вже зробив різницю на 4 голи (10.49 xGA і 6 пропущених) – топ-1 у Бундеслізі.

Головна причина лідерства – легкий календар

І все ж, попри позитивні зрушення у команді, проміжне перше місце Борусії М у Бундеслізі – це наслідок легкого календаря. За стартові 7 турів Гладбах виграв 5 матчів – всі проти середняків з нижньої частини турнірної таблиці (Майнц, Кельн, Фортуна, Хоффенхайм, Аугсбург). Лейпцигу "жеребці" вдома поступилися заслужено, а проти Шальке виникли проблеми з реалізацією. Насторожує ганебний провал у Лізі Європи з провінційним Вольфсбергером – розгром 0:4 на власному полі.

Борусія М неодмінно боротиметься за Лігу чемпіонів і буде цікавою протягом сезону з точки зору прогресу молодих футболістів і унікальності гри – міксу Клоппа та Гвардіоли "на мінімалках". Однак стабільно триматися на вершині Бундесліги "жеребцям" не під силу.

У суботу важливий екзамен – виїзд у Дортмунд на "дербі Борусій". Команда Люсьєна Фавра не перемагає в трьох турах поспіль і має труднощі з позиційною атакою, але за класом солідно переважає Гладбах. Матч покаже, наскільки потужна БМ і чи подолала психологічні проблеми БД.

Центральний поєдинок 8-го туру Бундесліги відбудеться 19 жовтня о 19:30.