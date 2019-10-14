Неймар вибув на тривалий термін через чергову травму

Нападник французького Парі Сен-Жермен Неймар із ушкодженням повернувся до Парижа з табору національної збірної.

Бразилець змушений буде пропустити через травму орієнтовно 4 тижні, повідомляє офіційний сайт клубу.

Аргентина без Мессі розтрощила Еквадор, Бразилія втратила Неймара і не змогла впоратися з Нігерією – товариські матчі

Неймар зазнав ушкодження на стартових хвилинах спарингу проти Нігерії (1:1). Керманичу пентакампеонів Тіте довелося його замінити. Обстеження у французькій столиці виявило у форварда розтягнення лівого підколінного сухожилля. Очікується, що скандальний нападник відновиться перед матчем групового етапу Ліги чемпіонів проти мадридського Реала, який запланований на 26 листопада.

У сезоні 2019/20 Неймар провів 5 матчів у французькій Лізі 1, в яких забив 4 м'ячі.