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Неймар вибув на тривалий термін через чергову травму

20:10 641 Читать на русском
Неймар вибув на тривалий термін через чергову травму
Неймар / AP

Нападник французького Парі Сен-Жермен Неймар із ушкодженням повернувся до Парижа з табору національної збірної.

Бразилець змушений буде пропустити через травму орієнтовно 4 тижні, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Неймар зазнав ушкодження на стартових хвилинах спарингу проти Нігерії (1:1). Керманичу пентакампеонів Тіте довелося його замінити. Обстеження у французькій столиці виявило у форварда розтягнення лівого підколінного сухожилля. Очікується, що скандальний нападник відновиться перед матчем групового етапу Ліги чемпіонів проти мадридського Реала, який запланований на 26 листопада.

У сезоні 2019/20 Неймар провів 5 матчів у французькій Лізі 1, в яких забив 4 м'ячі.

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Теги
Бразилія Бразилія ПСЖ ПСЖ Франція Неймар Неймар
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