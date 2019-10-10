"Справедливе везіння" Ліверпуля, Сульшер має позитив, Ярмоленко не замахнеться на Європу – перші враження від АПЛ

Міжнародна пауза після 8 турів – хороший час для перших висновків з найкращої ліги світу. Манчестер Сіті відпустив Ліверпуль на критичну відстань, Сульшер і Почеттіно близькі до відставки, а Лестер здатен розбити топ-6. Головне про старт англійського сезону – в нашому матеріалі.

Ліверпуль: розкішна гра та "справедливе везіння"

Перемагати щоразу, коли ти кращий у двобої, неможливо, але Ліверпулю поки що вдається. Мерсисайдці виграли всі свої матчі АПЛ. У кожному вони виглядали сильнішими за суперника – десь тотально, десь на йоту.

Ліверпуль поступається за більшістю ключових показників: за кількістю завданих ударів – Сіті та Челсі, за ефективністю завданих ударів – Сіті, за кількістю допущених ударів – Сіті, Челсі й Евертону, за ефективністю допущених ударів – Шеффілду, за xG – Сіті, за xGA – МЮ. Втім, скаузери скрізь мають 2-3 місця, тоді як конкуренти в окремих компонентах просідають.

Турнірна таблиця АПЛ після 8 турів:

Ліверпуль – найзбалансованіша та найстабільніша команда АПЛ. Справедливо сказати, що Клоппу щастить. Два місяці пропустив найкращий голкіпер світу Аліссон – Адріан гірший за бразильця в усіх аспектах (особливо в грі ногами та страхуванні високої лінії оборони), але на результатах це не відбилося. Салах, Фірміно та Мане після літніх турнірів зі збірними в хорошій формі, а Матіп підтягнувся до ван Дейка.

Ліверпуль прибив Челсі стандартами, але все одно мав усі шанси втратити 2 очки. Хлопці Клоппа пов'язали Лестер по руках і ногах, але дотиснули завдяки пенальті на 90+4-й хвилині. Вони перевершили Шеффілд за якістю моментів, але обіграли внаслідок грубої помилки воротаря. І це лише 3 останні матчі.

Сильніша команда не завжди виграє, однак удача допомагає Ліверпулю здобувати справедливі перемоги. Таким оксюмороном можна схарактеризувати відрив Клоппа від переслідувачів на старті чемпіонату.

Пеп відпустив Клоппа на 8 очок – залежність від лідерів більша, ніж здавалося

Манчестер Сіті – найкращий в АПЛ за ключовими атакувальними показниками: кількістю голів (27), якістю створених моментів (25,52 xG), частотою ударів (21 за матч), ефективністю ударів (6,2 удару на гол).

Топ-10 АПЛ за очікуваними голами (NPxG – без врахування пенальті та автоголів):

Мінус полягає в тому, що гра Сіті надмірно залежна від Кевіна де Брюйне. Без нього атаки "містян" стають катастрофічно повільними та передбачуваними, помітна криза ідей. Гюндоган, який замінює бельгійця по позиції, діє ближче до опорної зони: зникає магія на правому півфланзі, Марез на бровці втрачає в ефективності без підтримки КдБ.

Манчестер Сіті програв два матчі в АПЛ. Обидва без де Брюйне: з Норвічем Кевін вийшов у другому таймі, коли команда вже пропустила 3 голи та атакувала гірше своїх стандартів; проти Вулверхемптона він не зіграв через травму, і настільки примітивної атаки Сіті ми не бачили давно. У минулому сезоні де Брюйне пропустив пів чемпіонату через травму, а Пеп все одно виграв титул. На початку цього сезону форма КдБ настільки вражаюча, що на його голову впав занадто високий відсоток командного креативу, компенсувати який за його відсутності не вдається.

Що стосується оборони, Сіті – не найкраща команда "за цифрами". "Містяни" найрідше в лізі дозволяють суперниками бити по своїх воротах (< 7 ударів за гру), але за ефективністю ударів опонента (кожен 6-ий стає результативним) виграє лише в Уотфорда, Челсі та Евертона. Сіті шостий в АПЛ за реальними пропущеними голами (9) і п'ятий за очікуваними (9,66 xGA).

Ефективніть оборони в АПЛ (по горизонталі – допущені удари за матч, по вертикалі – середня кількість ударів на пропущений гол):

Втрата Ляпорта – жах, а в купі з травмою Стоунза – подвійний жах. Лідером оборони зараз виступає Отаменді, а поряд з ним грає Фернандінью. Це навіть звучить страшно, а на практиці – взагалі комедія. Ніклас припускається грубих позиційних помилок, суперники знають його стиль (висмикуватися в ноги людині з м'ячем) і карають Сіті за це.

Ферна просто не здатен виконувати захисну роботу Ляпорта, не здатен грамотно діяти сам і страхувати Зінченка. Кожен з них у парі з Стоунзом/Ляпортом не виглядав би так панічно. Зрозуміло, що форс-мажор, який важко було передбачити, але виникає запитання. Можливо, Пепу варто було взяти когось на заміну Компані, який завершував свою епоху в Сіті основним центрбеком?

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Манчестер Юнайтед: оборону залатали, з атакою прорахувалися, Сульшер на межі

У літній трансферній кампанії "дияволів" простежувався феєричний дисбаланс. На підсилення задньої лінії пішло 128 мільйонів фунтів, а в атаку купили лише 15-мільйонного Джеймса, відпустивши Лукаку та Санчеса. Результат більш ніж очікуваний.

Манчестер Юнайтед – топ-1 АПЛ за якістю допущених моментів біля власних воріт (6,18 xGA) і топ-4 за надійністю захисту (8 пропущених голів). Помилки є (найдорожчий захисник світу осоромився перед Ярмоленком), але їх менше. До того ж потрібно враховувати, що крайні захисники Ван Біссака та Шоу травмовані. З такою лінією оборони можна на щось претендувати.

Топ-10 АПЛ за очікуваними пропущеними голами:

Водночас Манчестер Юнайтед забив тільки 9 голів, а без врахування пенальті 7 – лише Евертон, Ньюкасл і Уотфорд менше. "Червоні" створили моментів на цілком пристойні 12,14 xG, але без врахування пенальті всього лиш на 9,1 xG – 16-а позиція в АПЛ.

Сильна сторона (єдиний козир) Юнайтед – контрвипади. Однак вони неможливі без Погба, який відповідає за ключовий пас в переході з оборони до атаки, та швидкого Марсьяля. Здорові Поль і Антоні – це простір для прогресу атаки Юнайтед.

Існують проблеми з реалізацією. МЮ в середньому потрібно понад 12 ударів, щоб забити гол – п'ятий найгірший показник в АПЛ. Основні претензії потрібно висловлювати Рашфорду, на якого покладали величезні надії перед сезоном. Складається враження, що Маркус перебуває у постійній фрустрації, це тягнеться з минулого сезону. А взагалі керівництво свідомо загнало себе в складну ситуацію. Передня лінія Юнайтед наразі виглядає так: аморфний Рашфорд, нетворчий Перейра, Мата, який давно пройшов пік, юний новачок Джеймс і 18-річний Грінвуд. Такий підбір виконавців – це навіть не топ-6, а боротьба за верхню "десятку". Поточне 12-те місце – реальний рівень.

Ефективніть атаки в АПЛ (по горизонталі – удари за матч, по вертикалі – середня кількість ударів на гол):

Ширяться чутки, що Сульшер може повторити долю Моурінью та бути звільненим у випадку поразки від Ліверпуля (матч 20-го жовтня). Це буде черговий абсурдний крок Еда Вудворда, який тасує зовсім різних тренерів без чіткого плану. Сульшера звинувачують, що в команди вбога гра, але оборону він налагодив (не відходячи від "британізації" складу), а атака не працює з об'єктивних причин: для дій першим номером бракує якісних виконавців, а "контратаки" зламалися через травми.

Норвежцю варто дати час хоча б для остаточного впорядковування складу та закладення фундаменту в рамках обраної стратегії. Наступного літа треба укомплектувати лінію атаки й за підсумками сезону-2020/21 вже робити висновки – здатен Уле Гуннар поставити гру, чи потрібен кваліфікованіший тренер. Нагельсманн все одно раніше з РБ не піде, а призначення зараз Аллегрі – новий розворот на 180 на пів шляху.

Лестер замахнеться на топ-6

Поточна 4-та сходинка – реальна позиція Лестера в АПЛ на сьогодні. Брендан Роджерс навчив "лисиць" грати з позиції сили проти середняків і не тушуватися перед грандами: команда чудово будує атаки та володіє високим інтенсивним пресингом (подекуди не гіршим, ніж у Ліверпуля).

Лестер, окрім сильного тренера, має хороших виконавців. Найкращий за межами грандів опорник Вілфред Ндіді – топ-1 АПЛ-2019/20 за перехопленнями (3,7 за матч), топ-1 АПЛ-2019/20 за відбираннями (5 за матч). Один з найкращих креативних хавбеків чемпіонату Джеймс Меддісон – топ-2 АПЛ за дриблінгом (3,3 за матч), топ-6 АПЛ за ударами (3 за матч). Все ще класний форвард Джеймі Варді – 5 голів з 12 ударів.

Вілфред Ндіді – найкращий в АПЛ за двома показниками:

Лестер у чільній четвірці, хоча половину матчів провів проти Челсі, МЮ, Тоттенхема та Ліверпуля. І після цього Роджерс має другу найкращу оборону за пропущеними голами (7) після Ліверпуля і третю найкращу за гостротою допущених моментів (9,49 xGA).

"Лисиці" забили на 6 голів більше очікуваного – це насторожує (за xG Лестер посідає передостаннє місце в АПЛ), однак: по-перше, для Варді оверперфоманс на 3-4 голи є нормою, а по-друге, 53% "перебору" по голах команда оформила за один матч з Ньюкаслом.

У Тоттенхема все дійсно погано – відставка назріває, але чи допоможе?

Чинний фіналіст Ліги чемпіонів посідає 9-те місце в турнірній таблиці, хоча перед сезоном йому прогнозували впевнену 3-ю сходинку. Причина не в невезінні – "шпори" забивають більше, ніж створюють (14 голів при 9,92 xG), а пропускають рівно стільки, як і повинні. Тоттенхем у топ-5 найгірших команд АПЛ (разом з Арсеналом) за допущеними ударами по своїх воротах (> 16 за гру).

Маурісіо Почеттіно втратив контроль над командою на всіх фронтах: постійні конфлікти в роздягальні (Вертонген, натяки Тріпп'єра після трансферу, Еріксен рветься на вихід), втрата фірмового дикого пресингу (топ-2 АПЛ за PPDA у двох попередніх сезонах і десяте місце в поточному). Коуч вивів цих футболістів у фінал ЛЧ, змусив стрибнути вище голови, але зараз не здатен їх мотивувати.

Інтенсивність пресингу в АПЛ:

Аргентинцю обіцяли плодовите трансферне літо, але, окрім Ндомбеле, команда ніким по суті не підсилилася – Ло Чельсо та Сессеньйон не грають через травми. Не зовсім зрозуміло, де Почеттіно може взяти резерв для покращення результатів локально і глобально, враховуючи близький відхід одного з лідерів Еріксена.

Все вказує на те, що настав час Тоттенхему та Почеттіно прощатися. Однак головне питання в тому, наскільки "шпори" здатні триматися в зоні Ліги чемпіонів без Маурісіо. Це абсолютно тренерська команда. І нехай останнім часом футболісти не прогресують, але саме цей фахівець вивів їх на рівень стабільного 3-го місця АПЛ. Тоттенхем за фінансовими можливостями – не топ-6 АПЛ, а топ-1 далеко після 5 гігантів.

Ярмоленку важко буде пробитися в єврокубки

Вест Хем до восьмого туру збирав надмірні компліменти – "молотобійці" йшли під зоною Ліги чемпіонів. Лондонський колектив солідно оверперформить (12 реальних очок проти 7,64 очікуваних), як і його другий найкращий бомбардир – Ярмоленко забив 3 голи, набравши лише 0,67 xG. Андрій зараз у прекрасній формі, а "перебір" пояснюється не лише везінням, а й хорошою виконавською майстерністю.

Однак у Мануеля Пеллегріні склад не тієї якості, щоб йти значно вище графіка xG весь сезон (це можливо з висококласними виконавцями), а зараз Вест Хем у "справедливій" таблиці – третій ззаду. Це також крайність, яка не відповідає візуальним враженням від гри. "Молотобійці" виглядають міцним середняком на 9-12 місце. І на дистанції результати до цього прийдуть. Тим більше, що за частотою/ефективністю завданих/допущених ударів ВХЮ має чітко середні показники по лізі.

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