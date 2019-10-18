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Гол Ярмоленка потрапив до прев'ю матчу Евертон – Вест Хем

07:30 2984 Читать на русском
Гол Ярмоленка потрапив до прев'ю матчу Евертон – Вест Хем
Андрій Ярмоленко / Reuters

Англійська Прем'єр-ліга обрала гол Андрія Ярмоленка у ворота Евертона одним із найкращих моментів останніх матчів Евертон – Вест Хем.

 

АПЛ обрала топ-5 найкращих моментів із останніх матчів між Вест Хемом та Евертоном у своєму Instagram.

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Серед них і гол Андрія Ярмоленка у ворота "ірисок" на початку сезону 2018/19. Окрім цього, Прем'єр-ліга додала голи Лукаку, Бейнса, Антоніо та Пайєта.

Додамо, що матч 9-го туру АПЛ Евертон – Вест Хем відбудеться 19 жовтня, початок о 14:30.

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Англія Андрій Ярмоленко Андрій Ярмоленко Евертон - Вест Хем Вест Хем Вест Хем АПЛ Відеоновини Українці за кордоном Евертон Евертон
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