toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Збірна України
ЗБІРНА УКРАЇНИ УКРАЇНА - ПОРТУГАЛІЯ ЄВРО-2020

Зінченко зробив пропозицію Владі Седан на НСК Олімпійський – дівчина не змогла відмовити

18:55 4164 Читать на русском
Зінченко зробив пропозицію Владі Седан на НСК Олімпійський – дівчина не змогла відмовити
Зінченко зробив пропозицію Владі Седан / instagram Олександра Зінченка

Півзахисник збірної України Олександр Зінченко зробив пропозицію Владі Седан на головній арені країни.

Олександр Зінченко зробив пропозицію вийти за нього заміж Владі Седан, і дівчина дала згоду, поділився Сашко у своєму профілі Instagram.

Влада Седан: спокуслива журналістка, яка закохала у себе Зінченка та тисячі фанатів збірної України

"Найважливіше "так" у моєму житті", – написав Зінченко у дописі.

Нагадаємо, Зінченко та Влада Седан оголосили про свої стосунки на початку минулого літа.

"Новий рівень щастя розблоковано": шаленства Зінченка після Португалії вразили світ, але його кохана "пішла" до Роналду

blog_ava
Блохін прокоментував перемогу збірної України над Португалією, яка подарувала команді Шевченка вихід на Євро-2020
06:00
17996
Теги
Збірна України Олександр Зінченко Олександр Зінченко Влада Щеглова (Седан)
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
дн
:
17
год
:
35
хв
Агробізнес
14:00
Чорноморець
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук