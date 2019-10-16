Зінченко зробив пропозицію Владі Седан на НСК Олімпійський – дівчина не змогла відмовити

Півзахисник збірної України Олександр Зінченко зробив пропозицію Владі Седан на головній арені країни.

Олександр Зінченко зробив пропозицію вийти за нього заміж Владі Седан, і дівчина дала згоду, поділився Сашко у своєму профілі Instagram.

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"Найважливіше "так" у моєму житті", – написав Зінченко у дописі.

Нагадаємо, Зінченко та Влада Седан оголосили про свої стосунки на початку минулого літа.

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