Евертон висунув ультиматум наставнику команди Сілві

Над головним тренером Евертона Марку Сілвою нависла загроза звільнення, якщо йому у найближчих кількох матчах не вдасться різко змінити ситуацію у турнірній таблиці.

Головний тренер Евертона Марку Сілва не буде звільнений найближчим часом через незадовільні результати, повідомляє Sky Sports.

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Керівництво клубу все ще має значний кредит довіри і вірить, що тренер зуміє реалізувати той потенціал, який є в команді. Однак боси клубу хочуть бачити швидкі зміни у турнірній таблиці, адже у восьми матчах команда зазнала п’яти поразок поспіль і перебуває у зоні вильоту.

"Це не наше місце у турнірній таблиці. У минулому сезоні у нас був ще гірший період і ми відреагували рішуче. Ми віримо в себе і зараз настав момент зробити те саме. Наступна домашня гра проти Вест Хема мусить бути переможною", – сказав Сілва в інтерв’ю виданню.

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Однак за інформацією Daily Star, керівництво "ірисок" поставило португальському наставнику ультиматум і дало три матчі на виправлення ситуації, що склалась. Якщо у поєдинках проти Вест Хема та Брайтона Евертон провалиться, то матч з Уотфордом у Кубку Ліги може стати для Сілви останнім біля керма "мерсисайдців".

Нагадаємо, після восьми турів англійської Прем'єр-ліги "іриски" посідають вісімнадцяту сходинку, маючи у своєму активі всього сім очок. Португальський фахівець працює в Евертоні з 2018 року, перейшовши з Уотфорда.

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