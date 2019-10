"Новий рівень щастя розблоковано": шаленства Зінченка після Португалії вразили світ, але його кохана "пішла" до Роналду

Олександр Зінченко став героєм іноземних ЗМІ після історичної перемоги збірної України над Португалією у відборі до Євро-2020. Наш хавбек не забивав і не асистував, але підкорив мільйони сердець по всьому світу непідробними емоціями, святкуючи великий тріумф.

Представник Манчестер Сіті у таборі команди Шевченка далеко не вперше тішить уболівальників власними витівками. Якось він змусив Стерлінга гавкати на чотирьох, потім розціловував Владу Седан у прямому ефірі, а перед матчем з португальцями публічно потролив свого одноклубника Бернарду, проте цього разу Зінченко перевершив самого себе.

Олександр зривав флеш-інтерв'ю Яремчука, не без участі коханої, звісно, феєрив у студії експертів, поки Ярмоленко реготав на задньому фоні, танцював і вигукував "вперед" іспанською. Шалена реакція 22-річного футболіста миттєво стала топ-трендом у соціальних мережах. Про Зінченка писали усі, від Аргентини до Іспанії, відзначаючи веселий характер одного з лідерів збірної України.

Diario Olé (Аргентина): Новий рівень щастя розблоковано: Зінченко після перемоги над Португалією та виходу України на Євро-2020.

Nuevo nivel de felicidad desbloqueada: Zinchenko (Ucrania) después de ganarle a Portugal y clasificar a la Euro2020 pic.twitter.com/05O1o8lFRL — Diario Olé (@DiarioOle) October 15, 2019

Marca (Іспанія): Тотальне божевілля! Святкування Зінченка, про яке говорить весь світ.

¡Locura total! La celebración de Zinchenko de la que todo el mundo hablahttps://t.co/gzzz8fTrgn — MARCA (@marca) October 15, 2019

Soccer AM (Велика Британія): Реакція Зінченка після того, як Україна кваліфікувалась на Євро-2020.

Oleksandr Zinchenko's reaction after Ukraine sealed a place at Euro 2020 last night pic.twitter.com/9CFzJIiWFk — Soccer AM (@SoccerAM) October 15, 2019

Man City Xtra (Велика Британія): Олександр Зінченко відзначає потрапляння України на Євро-2020 – це саме той контент, який вам потрібно переглянути!

Oleksandr Zinchenko celebrating Ukraine’s EURO 2020 qualification is the sort of content you need to see!



[via @sports_ua] pic.twitter.com/5QYCvR9DHF — Man City Xtra (@City_Xtra) October 15, 2019

Mirror (Велика Британія): Зінченко дуже, дуже радий, що поїде на Євро наступного літа.

Oleksandr Zinchenko is really, really excited to be going to the Euros next summer pic.twitter.com/AKKNewfNuX — Mirror Football (@MirrorFootball) October 15, 2019

Manchester Evening News (Велика Британія): Ми думаємо, що Зінченко був щасливий пробитись на Євро-2020.

We think Zinchenko was happy to secure qualification for #Euro2020

pic.twitter.com/uLdVtPlSuz — Manchester City News (@ManCityMEN) October 15, 2019

FourFourTwo (Велика Британія): Україна забронювала собі місце на Євро-2020, і Олександр Зінченко був дуже задоволений.

Ukraine booked their place at #Euro2020 last night and Oleksandr Zinchenko was pretty chuffed. pic.twitter.com/nHUX8yGEoX — FourFourTwo (@FourFourTwo) October 15, 2019

Football Daily (Велика Британія): Зінченко повністю "запалив" після кваліфікації України до Євро-2020.

Zinchenko is fully lit after Ukraine qualified for Euro 2020 pic.twitter.com/FuGDdviOID — Football Daily (@footballdaily) October 15, 2019

El Partidazo de COPE (Іспанія): Саме так потрібно святкувати вихід на Євро-2020!

? ¡Así se celebra la clasificación!



Es el ucraniano Zinchenko ?#EURO2020 pic.twitter.com/nWd60OScbZ — El Partidazo de COPE (@partidazocope) October 15, 2019

FootballJOE (Велика Британія): Сто відсотків, що Зінченко десь продовжує співати "чемпіони, чемпіони".

100% Oleksandr Zinchenko is still singing ‘Championes, Championes’ somewhere right now pic.twitter.com/4VyM7KHfIw — FootballJOE (@FootballJOE) October 15, 2019

Universo do Desporto (Португалія): Як ви вважаєте, Зінченко радіє через кваліфікацію України?

? Acham que Zinchenko está feliz pelo apuramento da Ucrânia?pic.twitter.com/i1qflhFawm — Universo do Desporto (@U_Desporto) October 15, 2019

talkSPORT (Велика Британія): Зінченко повністю закохався у життя.

Zinchenko was absolutely loving life https://t.co/fmmzQ2HtTq — talkSPORT (@talkSPORT) October 15, 2019

AS (Іспанія): Зінченко заходить значно далі, святкуючи у прямому ефірі. Гравець Манчестер Сіті гучно відзначив потрапляння України на Євро-2020.

Zinchenko va más allá en lo que a celebrar se refiere en pleno directo

️ El jugador del Manchester City celebró por todo lo alto la clasificación de Ucrania para la Eurocopa tras vencer a Portugalhttps://t.co/7rGWP2UCz4 — Diario AS (@diarioas) October 16, 2019

А ось кохана Зінченка, Влада Седан, висвітлюючи матч Україна – Португалія, не упустила нагоди зробити спільне фото з лідером піренейців Кріштіану Роналду, викликавши, у такий спосіб, кепкування соцмереж. "Програв матч, але підкорює серця", – пишуть фанати про чарівну українку та 5-разового переможця "Золотого м'яча".

Cristiano with Ukraine player Zinchenko's girlfriend.



Lost the game, won the hearts pic.twitter.com/vAwBIKSgwp — ️️ Sheikh Sab️ (@00900_78601) October 16, 2019

Олександр, схоже, готувався до схожого "підступу", тож помстився одному з найкращих майстрів планети на футбольному полі. Підпис до світлини нижче можете придумати самі...

