"Новий рівень щастя розблоковано": шаленства Зінченка після Португалії вразили світ, але його кохана "пішла" до Роналду

Олександр Зінченко став героєм іноземних ЗМІ після історичної перемоги збірної України над Португалією у відборі до Євро-2020. Наш хавбек не забивав і не асистував, але підкорив мільйони сердець по всьому світу непідробними емоціями, святкуючи великий тріумф.
Представник Манчестер Сіті у таборі команди Шевченка далеко не вперше тішить уболівальників власними витівками. Якось він змусив Стерлінга гавкати на чотирьох, потім розціловував Владу Седан у прямому ефірі, а перед матчем з португальцями публічно потролив свого одноклубника Бернарду, проте цього разу Зінченко перевершив самого себе.
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Олександр зривав флеш-інтерв'ю Яремчука, не без участі коханої, звісно, феєрив у студії експертів, поки Ярмоленко реготав на задньому фоні, танцював і вигукував "вперед" іспанською. Шалена реакція 22-річного футболіста миттєво стала топ-трендом у соціальних мережах. Про Зінченка писали усі, від Аргентини до Іспанії, відзначаючи веселий характер одного з лідерів збірної України.
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Diario Olé (Аргентина): Новий рівень щастя розблоковано: Зінченко після перемоги над Португалією та виходу України на Євро-2020.
Marca (Іспанія): Тотальне божевілля! Святкування Зінченка, про яке говорить весь світ.
Soccer AM (Велика Британія): Реакція Зінченка після того, як Україна кваліфікувалась на Євро-2020.
Man City Xtra (Велика Британія): Олександр Зінченко відзначає потрапляння України на Євро-2020 – це саме той контент, який вам потрібно переглянути!
Mirror (Велика Британія): Зінченко дуже, дуже радий, що поїде на Євро наступного літа.
Manchester Evening News (Велика Британія): Ми думаємо, що Зінченко був щасливий пробитись на Євро-2020.
FourFourTwo (Велика Британія): Україна забронювала собі місце на Євро-2020, і Олександр Зінченко був дуже задоволений.
Football Daily (Велика Британія): Зінченко повністю "запалив" після кваліфікації України до Євро-2020.
El Partidazo de COPE (Іспанія): Саме так потрібно святкувати вихід на Євро-2020!
FootballJOE (Велика Британія): Сто відсотків, що Зінченко десь продовжує співати "чемпіони, чемпіони".
Universo do Desporto (Португалія): Як ви вважаєте, Зінченко радіє через кваліфікацію України?
talkSPORT (Велика Британія): Зінченко повністю закохався у життя.
AS (Іспанія): Зінченко заходить значно далі, святкуючи у прямому ефірі. Гравець Манчестер Сіті гучно відзначив потрапляння України на Євро-2020.
А ось кохана Зінченка, Влада Седан, висвітлюючи матч Україна – Португалія, не упустила нагоди зробити спільне фото з лідером піренейців Кріштіану Роналду, викликавши, у такий спосіб, кепкування соцмереж. "Програв матч, але підкорює серця", – пишуть фанати про чарівну українку та 5-разового переможця "Золотого м'яча".
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Олександр, схоже, готувався до схожого "підступу", тож помстився одному з найкращих майстрів планети на футбольному полі. Підпис до світлини нижче можете придумати самі...
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