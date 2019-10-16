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"Новий рівень щастя розблоковано": шаленства Зінченка після Португалії вразили світ, але його кохана "пішла" до Роналду

15:00 714 Читать на русском
"Новий рівень щастя розблоковано": шаленства Зінченка після Португалії вразили світ, але його кохана "пішла" до Роналду
Зінченко "запалив" після Португалії

Олександр Зінченко став героєм іноземних ЗМІ після історичної перемоги збірної України над Португалією у відборі до Євро-2020. Наш хавбек не забивав і не асистував, але підкорив мільйони сердець по всьому світу непідробними емоціями, святкуючи великий тріумф.

6’ Роман Яремчук
27’ Андрій Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
 
Кріштіану Роналду 73’
6’ Роман Яремчук
27’ Андрій Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
73’ Кріштіану Роналду

Представник Манчестер Сіті у таборі команди Шевченка далеко не вперше тішить уболівальників власними витівками. Якось він змусив Стерлінга гавкати на чотирьох, потім розціловував Владу Седан у прямому ефірі, а перед матчем з португальцями публічно потролив свого одноклубника Бернарду, проте цього разу Зінченко перевершив самого себе.

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Олександр зривав флеш-інтерв'ю Яремчука, не без участі коханої, звісно, феєрив у студії експертів, поки Ярмоленко реготав на задньому фоні, танцював і вигукував "вперед" іспанською. Шалена реакція 22-річного футболіста миттєво стала топ-трендом у соціальних мережах. Про Зінченка писали усі, від Аргентини до Іспанії, відзначаючи веселий характер одного з лідерів збірної України.

Одноклубник Зінченка висміяв українця за дитяче святкування виходу на Євро-2020

Diario Olé (Аргентина): Новий рівень щастя розблоковано: Зінченко після перемоги над Португалією та виходу України на Євро-2020.

Marca (Іспанія): Тотальне божевілля! Святкування Зінченка, про яке говорить весь світ.

Soccer AM (Велика Британія): Реакція Зінченка після того, як Україна кваліфікувалась на Євро-2020.

Man City Xtra (Велика Британія): Олександр Зінченко відзначає потрапляння України на Євро-2020 – це саме той контент, який вам потрібно переглянути!

Mirror (Велика Британія): Зінченко дуже, дуже радий, що поїде на Євро наступного літа.

Manchester Evening News (Велика Британія): Ми думаємо, що Зінченко був щасливий пробитись на Євро-2020.

FourFourTwo (Велика Британія): Україна забронювала собі місце на Євро-2020, і Олександр Зінченко був дуже задоволений.

Football Daily (Велика Британія): Зінченко повністю "запалив" після кваліфікації України до Євро-2020.

El Partidazo de COPE (Іспанія): Саме так потрібно святкувати вихід на Євро-2020!

FootballJOE (Велика Британія): Сто відсотків, що Зінченко десь продовжує співати "чемпіони, чемпіони".

Universo do Desporto (Португалія): Як ви вважаєте, Зінченко радіє через кваліфікацію України?

talkSPORT (Велика Британія): Зінченко повністю закохався у життя.

AS (Іспанія): Зінченко заходить значно далі, святкуючи у прямому ефірі. Гравець Манчестер Сіті гучно відзначив потрапляння України на Євро-2020.

А ось кохана Зінченка, Влада Седан, висвітлюючи матч Україна – Португалія, не упустила нагоди зробити спільне фото з лідером піренейців Кріштіану Роналду, викликавши, у такий спосіб, кепкування соцмереж. "Програв матч, але підкорює серця", – пишуть фанати про чарівну українку та 5-разового переможця "Золотого м'яча".

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Олександр, схоже, готувався до схожого "підступу", тож помстився одному з найкращих майстрів планети на футбольному полі. Підпис до світлини нижче можете придумати самі...

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blog_ava
Одноклубник Зінченка висміяв українця за дитяче святкування виходу на Євро-2020
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Теги
Євро-2020 Україна - Португалія Олександр Зінченко Олександр Зінченко Збірна України Головне Статті
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