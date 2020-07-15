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РУСЛАН МАЛИНОВСКИЙ МАНЧЕСТЕР СИТИ ДИНАМО КИЕВ - ЗАРЯ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Главные новости футбола 14 июля: Малиновский забил очередной сумасшедший гол, Динамо может устроить большую чистку

07:00 - Читати українською
Главные новости футбола 14 июля: Малиновский забил очередной сумасшедший гол, Динамо может устроить большую чистку

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 14 июля.

Украина

Динамо готово устроить массовую распродажу. Киевский клуб рискуют покинуть звездные украинцы и несколько легионеров. СМИ обнародовали шокирующий список с нюансами.

Защитник луганской Зари Богдан Михайличенко уже в скором времени может стать игроком именитого европейского клуба. Уже известна сумма и сроки сделки.

Карпаты после исключения из УПЛ получили длительный трансферный бан из-за скандального легионера, а ФИФА разрешила использовать VAR в Первой лиге со следующего тура.

Наши за границей

Руслан Малиновский продолжает разрывать Серию А. Полузащитник сборной Украины вышел в стартовом составе Аталанты на матч против Брешии, забил еще один сумасшедший гол и отметился двумя ассистами. Бергамаски на своем поле разбомбили бедную Брешию.

Андрей Лунин очаровывает Испанию, защищая цвета Овьедо. Наш вратарь попал в хит-парад лучших сейвов тура в Сегунде.

Мир

Челси тяжелой победой над Норвичем укрепил свои позиции в борьбе за Лигу чемпионов.

Барселона оформила переход бразильского вингера, который не сыграл ни одного матча на профессиональном уровне.

Реал может досрочно расторгнуть контракт с Бэйлом. Боссы королевского клуба разочарованы поведением скандального валлийца.

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Челси тяжелой победой над Норвичем укрепил свои позиции в борьбе за Лигу чемпионов
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