Динамо готово устроить массовую распродажу – в зоне риска даже Цыганков и Миколенко

Киевское Динамо будет тщательно рассматривать предложения по трансферах своих игроков, в том числе и в отношении лидеров.

Динамо открыто к продаже лидеров команды – вингера Виктора Цыганкова и защитника Виталия Миколенко, утверждает Sport Arena.

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Издание сообщает, что киевляне будут стремиться продать также нескольких легионеров: Томаша Кендзеру, Мохаммеда Кадири, Франа Соля и Жерсона Родригеса, который сейчас играет за Анкарагюджю на правах аренды. Этих исполнителей Динамо хотело отправить в другие команды еще в зимнее трансферное окно вместе с другими легионерами, от которых удалось избавиться. Но продать их сложно из-за больших зарплатых, которые они получают в Киеве.

Очевидно, проблемой в этом вопросе могут стать финансовые аппетиты киевлян. Динамо не настроено отпускать своих игроков за бесценок, а в условиях финансового кризиса претендентов, готовых платить большие суммы, не так и много. Сейчас официальных предложений по Цыганкову и Миколенко агенты и столичный клуб не получали.

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