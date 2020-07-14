Малиновский шокировал Брешию роскошным голом и ассистом за тайм – видео результативных действий украинца

Хавбек Аталанты Руслан Малиновский сполна воспользовался своим выходом в основе на матч 33 тура Серии А против Брешии.

Украинец отдал результативную передачу на Пашалича уже на 2 минуте встречи, а вскоре забил и сам.

Аталанта – Брешия: Малиновский играет с первых минут в матче Серии А

Аталанта проводила затяжную комбинацию на половине поля соперника, пока мяч не оказался в ногах Малиновского. Полузащитник резкой передачей нашел Пашалича на границе штрафной, и хорват попал точно в ближний угол ворот Брешии. На 28 минуте Руслан добавил в свой актив еще и гол – эффектно убрал соперника и ударом с 25 метров сделал счет 3:1.

К слову, Малиновский отмечается результативными действиями во втором матче подряд (против Ювентуса был гол). Всего у него уже 8 голов и 6 ассистов во всех турнирах текущего сезона.

Ассист: