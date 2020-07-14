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Малиновский шокировал Брешию роскошным голом и ассистом за тайм – видео результативных действий украинца

14 июля 23:12 - Читати українською
Малиновский шокировал Брешию роскошным голом и ассистом за тайм – видео результативных действий украинца

Хавбек Аталанты Руслан Малиновский сполна воспользовался своим выходом в основе на матч 33 тура Серии А против Брешии.

2’ Марио Пашалич
25’ Мартен де Рон
28’ Руслан Малиновский
30’ Дуван Сапата
56’ Марио Пашалич
59’ Марио Пашалич
 
Эрнесто Торрегросса 8’
2’ Марио Пашалич
8’ Эрнесто Торрегросса
25’ Мартен де Рон
28’ Руслан Малиновский
30’ Дуван Сапата
56’ Марио Пашалич
59’ Марио Пашалич

Украинец отдал результативную передачу на Пашалича уже на 2 минуте встречи, а вскоре забил и сам.

Аталанта – Брешия: Малиновский играет с первых минут в матче Серии А

Аталанта проводила затяжную комбинацию на половине поля соперника, пока мяч не оказался в ногах Малиновского. Полузащитник резкой передачей нашел Пашалича на границе штрафной, и хорват попал точно в ближний угол ворот Брешии. На 28 минуте Руслан добавил в свой актив еще и гол – эффектно убрал соперника и ударом с 25 метров сделал счет 3:1.

К слову, Малиновский отмечается результативными действиями во втором матче подряд (против Ювентуса был гол). Всего у него уже 8 голов и 6 ассистов во всех турнирах текущего сезона.

Ассист:

Гол:

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Теги
Италия Видеоновости Главное Украинцы за рубежом Аталанта - Брешия Руслан Руслан Малиновский Аталанта Аталанта
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