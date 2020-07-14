Барселона оформила переход бразильского вингера – он не сыграл ни одного матча на профессиональном уровне

Барселона пытается поддерживать работу на трансферном рынке с прицелом на перспективу.

Каталонский гранд договорился с Сан-Паулу о переходе вингера Густаво Майи, утверждает Globo Esporte.

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Барселона еще в начале года отдала бразильскому клубу 1 млн евро за первоочередное право на приобретение 19-летнего игрока. Вчера (13 июля) "блаугранас" воспользовались им, доплатив еще 3,5 млн, но 30% прав на таланта останутся у Сан-Паулу. Вскоре Майя полетит в Испанию, правда, пока будет играть и тренироваться в Барселоне Б.

Добавим, что молодой бразилец так и не провел ни одного матча за первую команду Сан-Паулу, ограничиваясь выступлениями на уровне U-20.

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