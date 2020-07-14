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ФИФА разрешила использовать VAR в Первой лиге со следующего тура

21:25 - Читати українською
ФИФА разрешила использовать VAR в Первой лиге со следующего тура
Система VAR / Фото из открытых источников

Президент УАФ Андрей Павелко анонсировал внедрение системы видеопомощи арбитрам во втором по силе дивизионе в ближайшее время.

"Новое футбольное достижения Украины! ФИФА поддержала мою инициативу и дала согласие на использование VAR в матчах Первой лиги уже со следующего тура.

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Это очень важное решение, учитывая бешеную конкуренцию, которая сейчас идет в Первой лиге за выход в УПЛ. Аж восемь команд борются за первые места! Поэтому цена ошибки, в том числе и судейской, очень велика. VAR поможет минимизировать вероятность их допущения. Спасибо за это Комитету арбитров во главе с Лучано Лучи и коллегам из ФИФА!" – написал Павелко на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, в последнее время VAR в украинском футболе подвергается уничтожающей критике – эксперты и болельщики обвиняют арбитров в слишком частом и длительном использовании видеоасистента, а также в ошибочных решениях, которые влияют на результаты матчей.

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Теги
УАФ Андрей Павелко ФИФА Комитет арбитров УАФ Лучано Лучи Видеопомощник арбитра Первая лига
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