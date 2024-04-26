Артем Довбик во время летнего окна будет в когорте самых желанных центфорвардов Европы.

Украинец и еще 3 нападающих вошли в шорт-лист Наполи на замену Виктору Осимхену, сообщает Il Mattino.

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Партенопейцы провалили постчемпионский сезон, поэтому одиозный президент Аурелио Де Лаурентис планирует кадровую революцию на лето. Наполи закладывает трансферный бюджет на 200 млн евро. Его львиную долю составит продажа Виктора Осимхена (120-130 млн евро), которому сразу нужно искать замену. Помимо Довбика, в списке целей Наполи находятся Джонатан Дэвид (Лилль), Терем Моффи (Ницца) и Сантьяго Хименес (Фейеноорд). Итальянский гранд готов потратить на нового форварда до 50 млн евро.

Добавим, что Довбик в нынешнем сезоне провел за Жирону 33 матча, оформив 18 голов и 7 ассистов.

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