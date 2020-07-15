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РУСЛАН МАЛІНОВСЬКИЙ МАНЧЕСТЕР СІТІ ДИНАМО - ЗОРЯ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Головні новини футболу 14 липня: Маліновський забив черговий божевільний гол, Динамо може влаштувати велику чистку

07:00 - Читать на русском
Головні новини футболу 14 липня: Маліновський забив черговий божевільний гол, Динамо може влаштувати велику чистку

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 14 липня.

Україна

Динамо готове влаштувати масовий розпродаж. Київський клуб ризикують покинути зіркові українці та декілька легіонерів. ЗМІ оприлюднили шокуючий список з нюансами.

Захисник луганської Зорі Богдан Михайліченко вже незабаром може стати гравцем іменитого європейського клубу. Вже відома сума і терміни угоди.

Карпати після виключення з УПЛ отримали тривалий трансферний бан через скандального легіонера, а ФІФА дозволила використовувати VAR у Першій лізі з наступного туру.

Наші за кордоном

Руслан Маліновський продовжує розривати Серію А. Півзахисник збірної України вийшов у стартовому складі Аталанти на матч проти Брешії, забив ще один божевільний гол і відзначився двома асистами. Бергамаски на власному полі розбомбили бідолашну Брешію.

Андрій Лунін зачаровує Іспанію, захищаючи кольори Ов'єдо. Наш воротар потрапив у хіт-парад найкращих сейвів туру в Сегунді.

Світ

Челсі важкою перемогою над Норвічем зміцнив свої позиції у боротьбі за Лігу чемпіонів.

Барселона оформила перехід бразильського вінгера, який не зіграв жодного матчу на професіональному рівні.

Реал може достроково розірвати контракт з Бейлом. Боси королівського клубу розчаровані поведінкою скандального валлійця.

blog_ava
Челсі важкою перемогою над Норвічем зміцнив свої позиції у боротьбі за Лігу чемпіонів
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