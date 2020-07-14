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Реал может досрочно расторгнуть контракт с Бейлом

11:25 - Читати українською
Реал может досрочно расторгнуть контракт с Бейлом
Гарет Бейл / Фото AS

Похоже, хавбек Реала Гарет Бейл уже переполнил чашу терпения руководства королевского клуба.

Боссы Реала разочарованы халатным отношением Гарета Бейла к своей работе и рассматривают возможность досрочного прекращения сотрудничества, сообщает ABC.

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Потенциальный отъезд валлийца из Мадрида становится еще более реальным на фоне его конфликта с главным тренером Зинедином Зиданом. Его действующий контракт со "сливочными" рассчитан до лета 2022 года.

Напомним, Гарет защищает цвета Реала с 2013 года. В нынешнем сезоне Примеры Бейл провел 16 матчей, в которых отметился двумя голами и совершил столько же ассистов.

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