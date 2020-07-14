Карпаты после исключения из УПЛ получили длительный трансферный бан из-за скандального легионера, – СМИ

Львовские Карпаты продолжают крутое пике.

УАФ запретила Карпатам регистрировать новых игроков, сообщает издание Meta Ratings.

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Главной причиной стал долг львовского клуба перед уругвайским легионером Кевином Мендесом. Запрет будет действовать в течение трех полных и последовательных заявочных периодов. К слову, контракт Карпат с уругвайским игроком был расторгнут в августе 2019 года из-за систематических нарушений дисциплины и условий контракта (пропуски тренировок, употребления алкоголя и табака в общественных местах, а также драка, в которой Мендес сломал одноклубнику челюсть).

Напомним, 9 июля КДК УАФ объявил об исключении Карпат из УПЛ за две неявки на матчи с Мариуполем без уважительных причин.

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