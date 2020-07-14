toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
МАНЧЕСТЕР СИТИ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДИНАМО КИЕВ - ЗАРЯ

Карпаты после исключения из УПЛ получили длительный трансферный бан из-за скандального легионера, – СМИ

18:52 - Читати українською
Карпаты после исключения из УПЛ получили длительный трансферный бан из-за скандального легионера, – СМИ
Кевин Мендес / ФК Карпаты

Львовские Карпаты продолжают крутое пике.

УАФ запретила Карпатам регистрировать новых игроков, сообщает издание Meta Ratings.

Санжар – о будущем Карпат: Жду разговора со Смалийчуком

Главной причиной стал долг львовского клуба перед уругвайским легионером Кевином Мендесом. Запрет будет действовать в течение трех полных и последовательных заявочных периодов. К слову, контракт Карпат с уругвайским игроком был расторгнут в августе 2019 года из-за систематических нарушений дисциплины и условий контракта (пропуски тренировок, употребления алкоголя и табака в общественных местах, а также драка, в которой Мендес сломал одноклубнику челюсть).

Напомним, 9 июля КДК УАФ объявил об исключении Карпат из УПЛ за две неявки на матчи с Мариуполем без уважительных причин.

Львів у великій біді: за півроку – одна (!) перемога на трьох

blog_ava
Роналду грозит наказание за бездумную выходку собственного сына – инцидент расследует полиция
08:28
14409
Теги
Карпаты Карпаты УПЛ Трансферы Кевин Кевин Мендес
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
час
:
56
мин
Челси
22:15
Норвич
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук