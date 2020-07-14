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Михайличенко в шаге от перехода в Андерлехт – известны детали контракта

09:44 - Читати українською
Михайличенко в шаге от перехода в Андерлехт – известны детали контракта
Богдан Михайличенко / фото: Заря

Защитник луганской Зари Богдан Михайличенко уже в скором времени может стать игроком Андерлехта.

Михайличенко таки завершит сезон в составе Зари, которой предстоит сыграть еще два матча, после чего присоединится к бельгийскому клубу, утверждает Voetbal Belgie.

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По информации издания, Андерлехт заплатит за 23-летнего украинца полмиллиона евро, а сам футболист поставит свою подпись под контрактом на четыре года.

Напомним, за 2 тура до окончания чемпионата Украины Заря занимает 2 место в турнирной таблице УПЛ. Команда Виктора Скрипника опережает Динамо на 1 пункт.

К слову, сам Михайличенко и нынешнем сезоне провел 33 матча за луганскую команду во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи. Тransfermarkt оценивает его в 800 000 евро.

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