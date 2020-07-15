Аталанта разбомбила Брешию и вышла на второе место в Серии А – Малиновский забил шедевральный гол и отдал два ассиста

Брешия в премьерном матче 33-го тура Серии А потерпела сокрушительное поражение от Аталанты (2:6).

Джан Пьеро Гасперини на ломбардийське дерби против Брешии сделал несколько перестановок в составе, по сравнению с поединком против Ювентуса. Так, вместо Голлини в ворота стал Спортьелло, в линии обороны появились Кальдара и Тамезе. Присели на скамейку Хатебур, Фройлер и Гомес, а Иличич вообще пролетел мимо заявки. Зато место в старте нашлось Пашаличу и Малиновскому. Конечно же, бергамаски были фаворитами встречи.

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Свой статус хозяева подтвердили уже на 2-й минуте встречи, когда Малиновский исполнил пас на Пашалича в зону между защитниками – Марио ворвался на край штрафной и пробил мимо голкипера, 1:0! Брешия сразу же огрызнулась неудачным выходом Торрегроссы лицом к лицу с Спортьелло, а на 8-й минуте Торрегросса получил второй шанс – на этот раз капитан Брешии не ошибся. 1:1! Казалось, что сейчас начнётся рубка, но игра неожиданно притихла на 15 минут. Аталанта доминировала, Брешия пыталась убежать в контратаки, но моментов не возникало.

Казалось, что гости выровняли ход встречи, но во второй половине первого тайма "Богиня" показала, кто здесь претендует на серебряные медали, а кто идёт на вылет. Сначала прилетел второй гол – Госенс ​​на 25-й минуте обыгрался в стеночку с Сапатой и прострелил в штрафную на де Роона, а тот ударом слёта внешней стороной стопы попал под дальнюю штангу. На 28-й свою пушку метров с 30-ти разрядил Руслан Малиновский – точно в правый угол, 3:1! Ещё через две минуты украинец выкатил передачу на левый фланг Госенсу, а тот исполнил навес на линию вратарской под замыкание Сапате – 4:1! На 37-й минуте Госенс ​​мог и сам забивать ударом с границы вратарской, но Робин пробил мимо ближней штанги.

В последней трети первого тайма моментов уже не возникало, однако на старте второго Аталанта продолжила издевательство над принципиальным соперником. Так, уже на 46-й минуте Малиновский пробил по центру метров с 20-ти (сейв Андреаначчи), а на 55-й Руслан выдал разрезной пас в штрафную на Пашалича – Марио вывалился один на один и выстрелил мимо голкипера, 5:1. Ещё через три минуты Марио оформилхет-трик, расстреляв ворота из пределов штрафной с передачи Тамезе. Брешия смогла огрызнуться слабым ударом Доннаруммы и неточным выстрелом Чансельора из близких дистанций.

Конечно же, последние полчаса встречи стали чистой формальностью. Аталанта пыталась разыграть свои моменты до верного, но в створ попасть не удавалось – да и вообще только удар Колли из пределов штрафной выше ворот можно вспомнить сразу. Джан Пьеро Гасперини снял с игры лидеров, в том числе и Малиновского (на 74-й минуте), а на 80-й минуте позволил себе поиздеваться над соперником, сменив вратаря. Насмешка не прошла без наказания – на 84-й контратака с участием Тонали и Шпалека завершилась выстрелом последнего с правого края штрафной точно под дальнюю штангу, 6:2. Это был последний гол в матче. Аталанта празднует крупную победу.

Таким образом, Атланта набрала 70 очков, поднявшись на вторую позицию в турнирной таблице – впрочем, конкуренты свои матчи ещё не сыграли. Брешия, имея в активе 21 зачётный балл, осталась предпоследней.

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