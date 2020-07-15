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Аталанта разбомбила Брешию и вышла на второе место в Серии А – Малиновский забил шедевральный гол и отдал два ассиста

00:41 - Читати українською
Аталанта разбомбила Брешию и вышла на второе место в Серии А – Малиновский забил шедевральный гол и отдал два ассиста
Аталанта – Брешия: отчет на матч Серии А

Брешия в премьерном матче 33-го тура Серии А потерпела сокрушительное поражение от Аталанты (2:6).

2’ Марио Пашалич
25’ Мартен де Рон
28’ Руслан Малиновский
30’ Дуван Сапата
56’ Марио Пашалич
59’ Марио Пашалич
 
Эрнесто Торрегросса 8’
Николас Шпалек 83’
2’ Марио Пашалич
8’ Эрнесто Торрегросса
25’ Мартен де Рон
28’ Руслан Малиновский
30’ Дуван Сапата
56’ Марио Пашалич
59’ Марио Пашалич
83’ Николас Шпалек

Джан Пьеро Гасперини на ломбардийське дерби против Брешии сделал несколько перестановок в составе, по сравнению с поединком против Ювентуса. Так, вместо Голлини в ворота стал Спортьелло, в линии обороны появились Кальдара и Тамезе. Присели на скамейку Хатебур, Фройлер и Гомес, а Иличич вообще пролетел мимо заявки. Зато место в старте нашлось Пашаличу и Малиновскому. Конечно же, бергамаски были фаворитами встречи.

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Свой статус хозяева подтвердили уже на 2-й минуте встречи, когда Малиновский исполнил пас на Пашалича в зону между защитниками – Марио ворвался на край штрафной и пробил мимо голкипера, 1:0! Брешия сразу же огрызнулась неудачным выходом Торрегроссы лицом к лицу с Спортьелло, а на 8-й минуте Торрегросса получил второй шанс – на этот раз капитан Брешии не ошибся. 1:1! Казалось, что сейчас начнётся рубка, но игра неожиданно притихла на 15 минут. Аталанта доминировала, Брешия пыталась убежать в контратаки, но моментов не возникало.

Казалось, что гости выровняли ход встречи, но во второй половине первого тайма "Богиня" показала, кто здесь претендует на серебряные медали, а кто идёт на вылет. Сначала прилетел второй гол – Госенс ​​на 25-й минуте обыгрался в стеночку с Сапатой и прострелил в штрафную на де Роона, а тот ударом слёта внешней стороной стопы попал под дальнюю штангу. На 28-й свою пушку метров с 30-ти разрядил Руслан Малиновский – точно в правый угол, 3:1! Ещё через две минуты украинец выкатил передачу на левый фланг Госенсу, а тот исполнил навес на линию вратарской под замыкание Сапате – 4:1! На 37-й минуте Госенс ​​мог и сам забивать ударом с границы вратарской, но Робин пробил мимо ближней штанги.

В последней трети первого тайма моментов уже не возникало, однако на старте второго Аталанта продолжила издевательство над принципиальным соперником. Так, уже на 46-й минуте Малиновский пробил по центру метров с 20-ти (сейв Андреаначчи), а на 55-й Руслан выдал разрезной пас в штрафную на Пашалича – Марио вывалился один на один и выстрелил мимо голкипера, 5:1. Ещё через три минуты Марио оформилхет-трик, расстреляв ворота из пределов штрафной с передачи Тамезе. Брешия смогла огрызнуться слабым ударом Доннаруммы и неточным выстрелом Чансельора из близких дистанций.

Конечно же, последние полчаса встречи стали чистой формальностью. Аталанта пыталась разыграть свои моменты до верного, но в створ попасть не удавалось – да и вообще только удар Колли из пределов штрафной выше ворот можно вспомнить сразу. Джан Пьеро Гасперини снял с игры лидеров, в том числе и Малиновского (на 74-й минуте), а на 80-й минуте позволил себе поиздеваться над соперником, сменив вратаря. Насмешка не прошла без наказания – на 84-й контратака с участием Тонали и Шпалека завершилась выстрелом последнего с правого края штрафной точно под дальнюю штангу, 6:2. Это был последний гол в матче. Аталанта празднует крупную победу.

Таким образом, Атланта набрала 70 очков, поднявшись на вторую позицию в турнирной таблице – впрочем, конкуренты свои матчи ещё не сыграли. Брешия, имея в активе 21 зачётный балл, осталась предпоследней.

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Италия Аталанта - Брешия Руслан Руслан Малиновский Аталанта Аталанта Брешия Брешия
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