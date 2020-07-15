Челси тяжелой победой над Норвичем укрепил свои позиции в борьбе за Лигу чемпионов

Челси испытал серьезные проблемы в домашней встрече 36 тура АПЛ против Норвича.

Лондонцы имели огромное желание реабилитироваться после позорных 0:3 с Шеффилд Юнайтед в прошлом туре, не стоит забывать и о борьбе за зону Лиги чемпионов с МЮ и Лестером. Норвич, который проиграл семь матчей подряд и уже не имеет надежд на спасение в элите, казался идеальным соперником для этой миссии.

Челси вернулся к идее громкого обмена голкиперами с Атлетико – рекордсмен Кепа в роли разменной монеты

Челси насел на ворота "канареек" с первых минут, но острых моментов не хватало. Лофтус-Чик не попал головой из выгодной позиции, а на прострел Аспиликуэты никто так и не откликнулся. Как обычно активным был Пулишич. На 36 минуте американец из пределов штрафной бил под перекладину, заставив Крула спасать Норвич. В конце концов, хозяева таки добились своего. В компенсированное к первому тайму время Пулишич выполнил навес в зону пенальти, где караулил Жиру – 1:0.

Вторая половина имела похожий сценарий. Подопечные Лэмпарда владели огромным территориальным преимуществом, комбинировали, но без феерии. У Норвича не было и этого – вялые попытки обострить ситуацию обрывались еще в центре поля. Одного гола хватило для не слишком яркой, но очень важной победы Челси. Лондонцы оторвались от преследователей на четыре очка, закрепив третью строчку в таблице.

"Горішки для шейха": Манчестер Сіті розгромив УЄФА в суді, а трансфер Мессі до Зінченка став реальністю