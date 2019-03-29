Главные новости футбола 28 марта: Шахтер получил суровое наказание от УЕФА, Сульшер стал полноправным наставником МЮ

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 28 марта.

Украина

Атакующий хавбек Карпат Марьян Швед стал лучшим игроком месяца в УПЛ. Львовянин опередил динамовца Виктора Цыганкова.

Шахтер получил наказание от УЕФА за поведение болельщиков во время матча 1/16 финала Лиги Европы против Айнтрахта. "Горняки" заплатят штраф, а также вынуждены будут частично закрыть трибуны стадиона на следующем еврокубковом матче.

Между тем ФФУ опубликовала официальное заявление в ответ на открытие УЕФА дела по натурализации Жуниора Мораеса. В Федерации уверены, что УЕФА оставит без изменений результаты матчей сборной Украины против Португалии и Люксембурга.

"Футбол 24" провел интересный опрос – мы пообщались с известными футбольными людьми о президентских выборах в Украине.

Тренерские назначения

Уле Гуннар Сульшер подписал полноценный контракт с Манчестер Юнайтед. Соглашение рассчитано на 3 года, а норвежец стал одним из самых высокооплачиваемых тренеров АПЛ. Сульшер в декабре 2018 года стал исполняющим обязанности наставника МЮ вместо уволенного Жозе Моуринью и сумел вывести команду из кризиса. Интересно, что Уле Гуннар уже определился с приоритетными новичками и получит солидные деньги на приобретение новых игроков.

Новый тренер и у Ворсклы – исполняющим обязанности наставника полтавчан после отставки Василия Сачко стал Виталий Косовский. Бывший игрок легендарного Динамо Лобановского до сих пор тренировал молодежную команду Ворсклы.

Другие главные события

Зинедин Зидан после своего возвращения в Реал получит невероятную сумму на трансферную кампанию. Речь идет о фантастических 500 млн евро. Солидного новичка может получить и Барселона – Антуан Гризманн изъявил желание сменить клуб.

Украинский нападающий Роман Зозуля заинтересовал Хетафе, который претендует на попадание в Лигу чемпионов.

Известный австралийский полузащитник Тим Кэхилл объявил о завершении карьеры, а нападающий Челси Гонсало Игуаин прекратил выступления за сборную Аргентины.