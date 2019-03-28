Сульшер определился с тремя трансферами МЮ – партнер Ярмоленко в списке на 200 млн евро с потенциальным рекордом

Наставник Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер призван провести "капитальный ремонт" первой команды.

Норвежский специалист получил от руководства клуба не только полноценный контракт, но и приличную сумму на летнюю трансферную кампанию, информирует Daily Mail.

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Ядром нового проекта "красных дьяволов" вроде бы должны стать три британских футболиста: вингер дортмундской Боруссии Джейдон Санчо, правый латеральной Кристал Пэлас Аарон Ван-Биссака и опорный хавбек Вест Хэма Деклан Райс.

Вице-президент манкунианцев Эд Вудворд считает, что на приобретение этих молодых игроков хватит 200 млн евро. Трансфер 20-летнего партнера Андрея Ярмоленко, который дебютировал за Англию в матче против Чехии, оценивается в 40 млн евро. Еще около 30 млн евро придется выложить за быстроногого Ван-Биссаку.

Зато приобретение Санчо рискует превратиться в рекордный трансфер в истории Манчестер Юнайтед. Дортмундская Боруссия не горит желанием отпускать одну из главных сенсаций текущего сезона, однако желание самого футболиста вернуться на Туманный Альбион может сыграть решающую роль. Если Санчо будет настаивать на переходе, то "шмели" будут требовать в Манчестер Юнайтед около 110 млн евро. Напомним, что действующий рекордсмен Погба обошелся в свое время клубу с Олд Траффорд в 105 млн.

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