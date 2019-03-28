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Зидан получит космическую сумму на трансферы – у француза есть 3 приоритетные цели

12:52 306 Читати українською
Зидан получит космическую сумму на трансферы – у француза есть 3 приоритетные цели
Зинедин Зидан / соцсети

Главный тренер Реала Зинедин Зидан будет располагать невероятной суммой на трансферы.

Мадридский Реал выделит Зинедину Зидану 500 млн евро на приобретение новых игроков, сообщает L'Equipe.

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"Королевский клуб" нацелился на Садьйо Мане, Поля Погба и Эдена Азара. Провальный сезон 2018/19 заставил "сливочных" прибегнуть к радикальным шагам.

Зидан повторно возглавил Реал в марте этого года после сенсационного вылета команды из Лиги чемпионов от амстердамского Аякса.

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