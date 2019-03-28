Тим Кэхилл объявил о завершении карьеры

Бывший игрок Эвертона и сборной Австралии решил повесить бутсы на гвоздь.

"Нет, я уже старый для футбола. Я хотел бы продолжать играть, но мне уже 39. Я провел прекрасные шесть месяцев в Индии.

"Коли я сказав, що покидаю клуб, Ягелка хотів мене вдарити". Він забив Ліверпулю 5 голів і заробив вилучення на Мундіалі

Но сменя интересует телевидение, также хочу начать подготовку для получения тренерской лицензии. Сейчас я провожу время со своей семьей и отдыхаю.

Это было невероятно сыграть на четырех больших континентах. У меня была большая карьера, и я очень благодарен за это", – рассказал он в интервью Optus Sport's Premier League Today.

Тим Кэхилл завершил карьеру в сборной Австралии

За всю свою карьеру Кэхилл провел 543 матча, отличившись 139 голами и 49 ассистов. Тим является лучшим бомбардиром сборной Австралии за всю историю.