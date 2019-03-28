Швед стал лучшим игроком УПЛ по итогам месяца

Вингер Карпат Марьян Швед победил в голосовании за звание лучшего футболиста украинской Премьер-лиги по итогам месяца.

В голосовании, которое проходило на официальном сайте УПЛ, приняло участие около 3 300 поклонников футбола.

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По его результатам лучшим игроком в марте стал Марьян Швед из Карпат, который набрал 41% голосов болельщиков, вторым финишировал Виктор Цыганков из Динамо (35% голосов), а третьим стал капитан Шахтера Тайсон (11%).

Напомним, что контракт Шведа принадлежит Селтику, который приобрел его зимой текущего года, а в Карпатах украинец играет на правах аренды. Летом срок арендного соглашения закончится и Марьян поедет защищать цвета "кельтов".

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