Гризманн рвется в Барселону – француз готов пожертвовать десятками миллионов евро, чтобы играть с Месси

Нападающий Атлетико Антуан Гризманн может продолжить карьеру в Барселоне.

Провальный сезон Атлетико заставляет главную звезду "матрасников" Антуана Гризманна серьезно задуматься над своим будущим. 28-летний форвард снова заинтересован в переходе в каталонскую Барселону, информирует Mundo Deportivo.

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Несмотря на то, что сам француз публично возмущается слухам относительно возможного ухода из Атлетико, называя их выдумками прессы, представители футболиста уже около месяца контактируют с руководством Барсы. Ради возможности выступать рядом с Лео Месси новоиспеченный чемпион мира может пойти на существенное понижение зарплаты, пишет MD.

Гризманн, который получает в Мадриде 23 млн евро за сезон, готов подписать предыдущий контракт с каталонцами, детали которого были согласованы летом 2018 года, когда француз в последний момент решил остаться в Атлетико. По условиям этого соглашения зарплата одного из лучших игроков мира на Камп Ноу должна была составить 16 млн евро за сезон.

Француз, разочарованный проектом Атлетико, который летом покинут его друзья Диего Годин, Лукас Эрнандес и Филипе Луиш. Гризманн хочет выигрывать трофеи и вроде бы сильно жалеет, что не перебрался в Барселону еще прошлым летом.

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Руководство каталонского клуба пока не имеет единой позиции по трансферу Гризманна за 120 млн евро. Часть правящей хунты клуба считает, что после скандальной документалки перед ЧМ-2018, в которой он объявил о своем решении не переходить в Барсу, двери каталонского клуба должны быть закрыты перед ним навсегда. Вместе с тем президент Бартомеу, который является большим поклонником таланта Гризи, не против дать форварду второй шанс, тем более, что он готов пойти на серьезные жертвы.

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