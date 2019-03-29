Головні новини футболу 28 березня: Шахтар отримав суворе покарання від УЄФА, Сульшер став повноправним наставником МЮ

"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 28 березня.

Україна

Атакувальний хавбек Карпат Мар'ян Швед став найкращим гравцем місяця в УПЛ. Львів'янин випередив динамівця Віктора Циганкова.

Шахтар отримав покарання від УЄФА за поведінку вболівальників під час матчу 1/16 фіналу Ліги Європи проти Айнтрахта. "Гірники" заплатять штраф, а також змушені будуть частково закрити трибуни стадіону на наступному єврокубковому матчі.

Тим часом ФФУ опублікувала офіційну заяву у відповідь на відкриття УЄФА справи щодо натуралізації Жуніора Мораєса. У Федерації впевнені, що УЄФА залишить без змін результати матчів збірної України проти Португалії та Люксембургу.

"Футбол 24" провів цікаве опитування – ми поспілкувались з відомими футбольними людьми про президентські вибори в Україні.

Тренерські призначення

Уле Гуннар Сульшер підписав повноцінний контракт з Манчестер Юнайтед. Угода розрахована на 3 роки, а норвежець став одним із найвисокооплачуваніших тренерів АПЛ. Сульшер у грудні 2018 року став виконувачем обов'язків наставника МЮ замість звільненого Жозе Моурінью та зумів вивести команду з кризи. Цікаво, що Уле Гуннар вже визначився з пріоритетними новачками та отримає солідні кошти на придбання нових гравців.

Новий тренер і у Ворскли – виконувачем обов'язків наставника полтавців після відставки Василя Сачка став Віталій Косовський. Колишній гравець легендарного Динамо Лобановського досі тренував молодіжну команду Ворскли.

Інші головні події

Зінедін Зідан після свого повернення в Реал отримає неймовірну суму на трансферну кампанію. Мова йде про фантастичні півмільярда євро. Солідного новачка може отримати і Барселона – Антуан Грізманн виявив бажання змінити клуб.

Український нападник Роман Зозуля зацікавив Хетафе, який претендує на потрапляння в Лігу чемпіонів.

Відомий австралійський півзахисник Тім Кехілл оголосив про завершення кар'єри, а нападник Челсі Гонсало Ігуаїн припинив виступи за збірну Аргентини.