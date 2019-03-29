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Головні новини футболу 28 березня: Шахтар отримав суворе покарання від УЄФА, Сульшер став повноправним наставником МЮ

07:00 391 Читать на русском
Головні новини футболу 28 березня: Шахтар отримав суворе покарання від УЄФА, Сульшер став повноправним наставником МЮ
Шахтар покараний УЄФА

"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 28 березня.

Україна

Атакувальний хавбек Карпат Мар'ян Швед став найкращим гравцем місяця в УПЛ. Львів'янин випередив динамівця Віктора Циганкова.

Шахтар отримав покарання від УЄФА за поведінку вболівальників під час матчу 1/16 фіналу Ліги Європи проти Айнтрахта. "Гірники" заплатять штраф, а також змушені будуть частково закрити трибуни стадіону на наступному єврокубковому матчі.

Тим часом ФФУ опублікувала офіційну заяву у відповідь на відкриття УЄФА справи щодо натуралізації Жуніора Мораєса. У Федерації впевнені, що УЄФА залишить без змін результати матчів збірної України проти Португалії та Люксембургу.

"Футбол 24" провів цікаве опитування – ми поспілкувались з відомими футбольними людьми про президентські вибори в Україні.

Тренерські призначення

Уле Гуннар Сульшер підписав повноцінний контракт з Манчестер Юнайтед. Угода розрахована на 3 роки, а норвежець став одним із найвисокооплачуваніших тренерів АПЛ. Сульшер у грудні 2018 року став виконувачем обов'язків наставника МЮ замість звільненого Жозе Моурінью та зумів вивести команду з кризи. Цікаво, що Уле Гуннар вже визначився з пріоритетними новачками та отримає солідні кошти на придбання нових гравців.

Новий тренер і у Ворскли – виконувачем обов'язків наставника полтавців після відставки Василя Сачка став Віталій Косовський. Колишній гравець легендарного Динамо Лобановського досі тренував молодіжну команду Ворскли.

Інші головні події

Зінедін Зідан після свого повернення в Реал отримає неймовірну суму на трансферну кампанію. Мова йде про фантастичні півмільярда євро. Солідного новачка може отримати і Барселона – Антуан Грізманн виявив бажання змінити клуб.

Український нападник Роман Зозуля зацікавив Хетафе, який претендує на потрапляння в Лігу чемпіонів.

Відомий австралійський півзахисник Тім Кехілл оголосив про завершення кар'єри, а нападник Челсі Гонсало Ігуаїн припинив виступи за збірну Аргентини.

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