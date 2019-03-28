Игуаин завершил карьеру в сборной Аргентины

Гонсало Игуаин рассказал, что больше не будет выступать за сборную Аргентины.

"Я не буду играть за национальную команду. Я хочу насладиться свободным временем и жизнью с семьей. Теперь можете не беспокоиться, буду ли я вызван, или нет", – цитирует Игуаина AS со ссылкой на FOX Sports.

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Напомним, Игуаин дебютировал за сборную Аргентины в октябре 2009-го года. За это время нападающий провел 75 матчей за свою национальную команду и забил 31 гол.

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С "альбиселесте" Игуаин одержал серебряные медали чемпионата мира-2014 и Копа Америка 2015 и 2016.