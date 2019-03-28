Игуаин завершил карьеру в сборной Аргентины

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Экс-форвард Реала Морьентес в восторге от Зозули и верит в перспективы Лунина в Мадриде
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УЕФА наказал Шахтер частичным закрытием трибун стадиона из-за расистского поведения болельщиковЛига Европы — 20:05 142
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Ворскла объявила о назначении Косовского на тренерский мостик командыУкраина — 17:20 561
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