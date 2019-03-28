УЕФА наказал Шахтер частичным закрытием трибун стадиона из-за расистского поведения болельщиков

"Горняки" получили наказание от Дисциплинарного комитета УЕФАиз- за поведение своих болельщиков во время матча 1/16 финала Лиги Европы против Айнтрахта.

УЕФА решил закрыть часть трибун во время следующего еврокубкового матча на домашней арене "горняков" .В частности, речь идет о закрытии 13-й сектора северной трибуны из-за расистских выкриков, сообщает пресс-служба союза.

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Кроме этого, дончане будут вынуждены заплатить 10 тысяч евро штрафа за использование во время матча файеров и повесить на трибунах стадиона баннер с надписью #EqualGame и логотипом УЕФА.

Напомним, Шахтер уступил Айнтрахта Ф в двухматчевом противостоянии и выбыл из розыгрыша Лиги Европы.

Шахтер пропускает меньше всех среди клубов топ-10 чемпионатов Европы, Динамо – в первой тройке