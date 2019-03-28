Сульшер подписал полноценный контракт с Манчестер Юнайтед

Манчестер Юнайтед полноценно назначил Уле Гуннара Сульшера главным тренером.

Манчестер Юнайтед официально объявил о подписании полноценного контракта с Уле Гуннаром Сульшером. Контракт рассчитан на 3 года.

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Перед этим норвежец был исполняющим обязанности наставника "красных дьяволов" после увольнения Жозе Моуринью. С Сульшером во главе Юнайтед лишь однажды уступил в АПЛ, также команда драматично прошла ПСЖ в 1/8 финала Лиги чемпионов, заставив Неймара ругаться в адрес арбитра.

Напомним, Уле выступал в составе манкунианцев в статусе футболиста и является автором знаменитого гола в ворота Баварии в компенсированное время в финале Лиги чемпионов сезона 1998/99.