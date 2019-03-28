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Ворскла объявила о назначении Косовского на тренерский мостик команды

17:20 305 Читати українською
Ворскла объявила о назначении Косовского на тренерский мостик команды
Косовский возглавил Ворсклу / фото: пресс-служба полтавчан

Легенда Динамо Виталий Косовский стал исполняющим обязанности главного тренера Ворсклы.

Президент Ворсклы Роман Черняк сообщил клубной пресс-службе, что Виталия Косовского назначили исполняющим обязанности главного тренера полтавской команды. О сроке соглашения пока не сообщается. Отметим, что Косовского, который до сегодняшнего дня работал тренером полтавской молодежки, уже представили команде.

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Напомним, на днях стало известно, что Ворскла решила попрощаться с Василием Сачко, который возглавлял команду с 2013 года. Сейчас полтавчане занимают 7 место в УПЛ. После 22-х туров у "зелено-белых" 29 очков.

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Теги
Ворскла Ворскла Видеоновости Главное Виталий Косовский Виталий Косовский Роман Черняк
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