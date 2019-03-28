Зозуля имеет шанс заменить второго после Месси в клубе Примеры, который борется за ЛЧ, а Альбасете под угрозой

Украинский нападающий Альбасете Роман Зозуля может рассчитывать на светлое будущее в испанском футболе, несмотря на все проблемы с фанатами. Хетафе заинтересован в услугах экс-динамовца.

Соблазнительное предложение из Примеры

Зозуля не нужен Шевченко в сборной Украины, чего не скажешь об испанских клубах. Альбасете отчаянно пытается продлить контракт с Романом, а Хетафе в очередной раз появляется на горизонте. Команда Бордаласа, которая сенсационно идет на 4-м месте и претендует на выход в Лигу чемпионов, рискует потерять своего 30-летнего бомбардира Хайме Мату. Форвард, больше которого в 2019 году в чемпионате забил только Месси (10 и 14 голов соответственно), на днях даже дебютировал в национальной сборной Испании.

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Лидера Хетафе хотят видеть у себя несколько клубов, среди которых выделяется фаворит - Бетис. Если Хайме покинет клуб из пригорода Мадрида, на замену ему позовут именно украинца. Альбасете чувствует, что летом может стать жертвой трансферного рынка. Команда, которая со скромным бюджетом блестяще выглядит во втором испанском дивизионе, рискует потерять нескольких лидеров.

Если смотреть на лучший вариант для Зозули, то трансфер в наиболее боевитую команду Испании для игрока его профиля может стать идеальным шансом заявить о себе. Не только в Примере, но и Лиге чемпионов. Да еще и с тренером, который умеет выжимать максимум из своих игроков.

Позиция Альбасете

Спортивный директор клуба Мауро Перес заявил, что команда ориентируется на модель игры, которая будет восхищать болельщиков. Одним из кумиров фанатов Альбасете является Зозуля, поэтому клуб "прилагает невероятные усилия", чтобы продолжить с ним сотрудничество. Однако на пути может стать финансовый вопрос.

"Нам нужно предусмотреть, какие сценарии у нас будут на следующий год. Сейчас есть возможность подписывать игроков из любой страны. Роман - это футболист, который не оказался бы в нашей команде во втором дивизионе, если бы не особые обстоятельства. В его контракте есть пункт об автоматическом продлении, если мы пробьемся в Примеру.

Обе стороны хотят продолжить сотрудничество, мы попробуем достичь этого всеми средствами. Ничто другое не сделало бы меня счастливее. Мы очень хотим этого игрока, но должны учитывать лимит зарплат: удастся ли нам прийти к той сумме, на которую претендует игрок и его представитель", - заявил Перес.

Спортдир Альбасете также признался, что клуб "поддерживает связь" с менеджером Зозули: "Даже если мы не повысимся в классе, сделаем все, чтобы Роман остался". Однако несколько иного мнения придерживается его окружение.

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Что думает Зозуля и его менеджер – есть разногласия с клубом

Да, Роман не прочь подписать новый контракт с Альбасете, если клуб выйдет в элитный дивизион чемпионата Испании. Сейчас его команда идет на 3-м месте, отставая от зоны прямого попадания в Ла Лигу всего на 2 очка. Если не получится финишировать в топ-2, есть шанс на повышение в классе через плей-офф. Для этого нужно не вылететь из шестерки лучших (Альбасете опережает седьмой в таблице Кадис на 7 очков). Однако не все так гладко в переговорах с "механическим сыром".

Представитель интересов Романа Владимир Кузьменко в беседе с El Digital de Albacete прокомментировал ситуацию экс-форварда Динамо, Днепра и Бетиса, отказавшись подтвердить или опровергнуть возможное предложение из Хетафе: "Если Альбасете не начнет переговоров с нами, то все возможно. Мы не собираемся ждать до последнего дня трансферного окна. Остается не так много времени, и мы должны решить все как можно быстрее. Я должен гарантировать игроку работу на следующий сезон".

Испанское издание отмечает, за что Зозуля настолько ценят в Альбасете: "Удар, талант, но прежде всего непрерывная борьба – причина того, что большинство болельщиков видят в Романе лучшее проявление того, как должна выглядеть их команда. Поэтому существует значительное давление на всех уровнях, чтобы добиться его третьего сезона в Альбасете. Однако, как и в прошлом году, существуют определенные сомнения относительно вероятного продолжения сотрудничества из-за непредвиденных осложнений между сторонами. В конце концов, Владимир Кузьменко заявил, что в клубе никто официально не разговаривал с ним и Зозулей".

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