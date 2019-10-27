Главные новости футбола 26 октября: Ярмоленко отметился результативным действием в АПЛ, Заря вышла на 3 место УПЛ

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 26 октября.

Украина

В субботу тремя матчами стартовал второй круг УПЛ 2019/20. В первом поединке Мариуполь одолел Колос и поднялся в первую шестерку. Олимпик перестрелял СК Днепр-1, поднявшись с последнего места – вторая победа подопечных Висенте Гомеса подряд.

Самый убедительный результат был зафиксирован в Запорожье. Заря разгромила Ворсклу и вышла на третье позицию чемпионата, тогда как команда Виталия Косовского опустилась на дно турнирной таблицы.

А вот в Первой лиге лидеры одержали победы, правда, разные по характеру игры.

Топ-матчи дня

Манчестер Сити разгромил Астон Виллу и сократил отрыв от Ливерпуля до 3-х очков. Правда, лидеры чемпионата Англии свой матч 10-го тура еще не сыграли – в воскресенье команда Клоппа примет Тоттенхэм.

Шальке и Боруссия Д расписали ничью в дерби, а Бавария одержала тяжелую победу над новичком Бундеслиги и стала лидером чемпионата.

В Италии оба лидера сенсационно оступились – Ювентус сыграл вничью с Лечче, а Интер разошелся миром с Пармой. Евгений Шахов, который выступает за Лечче, на поле не появился.

Атлетико выиграл впервые за 3 матча и обошел Реал в турнирной таблице Примеры.

Наши за рубежом

Андрей Ярмоленко отдал голевой пас в матче Вест Хэма против новичка АПЛ. Правда, его команда снова не смогла победить и продлила неудачную серию уже до 4-х поединков подряд. Отметим, что вингер сборной Украины стал одним из лучших в поединке, получив высокие оценки.

Сразу два украинца отличились голами в матче чемпионата Беларуси.