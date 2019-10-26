Леганес переиграл Мальорку и одержал первую победу в чемпионате: 10-й тур Примеры, матчи субботы

В рамках 10-го тура Мальорка на выезде уступила Леганесу. Счет и отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Испании 2019/2020, 10-й тур

Леганес – Мальорка – 1:0

Гол: Брейтвейт, 31

Вальядолид – Эйбар – матч начнется в 19:30

Атлетико – Атлетик – матч начнется в 22:00

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Экс-клуб нашего Андрея Лунина и безоговорочный неудачник этого сезона Леганес принимал у себя Мальорку. "Пепинерос" еще не знали вкуса побед, имея в своем активе лишь две ничьи и семь поражений. "Островитяне" в последнее время тоже не хватают звезд с неба, однако в последних двух турах улучшили свое положение, получив две победы. Более того, в прошлом туре от "красно-черных" пострадал сам Реал. Поэтому игра казалась довольно интересной. К слову, наш Василий Кравец снова не попал даже в заявку.

Уже на 9-й минуте Дани Родригес имел отличный шанс открыть счет в матче – он закрутил мяч под перекладину, однако Иван Куэльяр продемонстрировал уверенность в рамке и искусным сейвом отвел угрозу от своих ворот. Гости продолжили атаковать и владели преимуществом более чем в два раза. Тем нелогичнее стал гол на 31-й минуте от Леганеса: Роберто Росалес выполнил прострел в штрафную, которым воспользовался Мартин Брейтвейт и отправил мяч в сетку.

Вторая половина матча прошла при небольшом преимуществе гостей, а реальные шансы забить снова имели хозяева: Брейтвейт на 77-й минуте сыграл на добивании в штрафной, но попал в перекладину, а за две минуты до окончания матча с ударом Хосе Арнаица справился голкипер Мальорки.

Первая победа принесла Леганесу 5 очков и предпоследнюю строчку в турнирной таблице, Мальорка с 10 баллами – четырнадцатая.

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