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Сенсационная потеря очков "старой синьоры" в видеообзоре матча Лечче – Ювентус

19:22 24 Читати українською
Сенсационная потеря очков "старой синьоры" в видеообзоре матча Лечче – Ювентус
Лечче – Ювентус / Calciomercato

Туринский Ювентус неожиданно потерял очки в 9 туре Серии А.

56’ Марко Манкозу
 
Пауло Дибала 50’
50’ Пауло Дибала
56’ Марко Манкозу

Первый тайм прошел с преимуществом туринцев, но голов не принес. Лучший момент Ювентуса потерял Бернардески, который умудрился не попасть в пустые ворота в конце первой половины игры.

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Во втором тайме туринцы вышли вперед благодаря голу Дибалы с пенальти на 50-й минуте. Но свое преимущество в счете подопечные Сарри потеряли очень быстро – ветеран Лечче Манкозу также точно пробил с "точки". К концу игры Ювентус, который, кстати, обходился в этом матче без Криштиану Роналду, так и не сумел поразить ворота новичка Серии А.

Отметим, что после этой неудачи команда Сарри рискует потерять лидерство, ведь миланский Интер в эти минуты принимает Парму и в случае победы выйдет на первое место в турнирной таблице.

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Лечче - Ювентус Лечче Лечче Ювентус Ювентус Италия
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