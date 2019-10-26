Сенсационная потеря очков "старой синьоры" в видеообзоре матча Лечче – Ювентус

Во втором тайме туринцы вышли вперед благодаря голу Дибалы с пенальти на 50-й минуте. Но свое преимущество в счете подопечные Сарри потеряли очень быстро – ветеран Лечче Манкозу также точно пробил с "точки". К концу игры Ювентус, который, кстати, обходился в этом матче без Криштиану Роналду, так и не сумел поразить ворота новичка Серии А.
Отметим, что после этой неудачи команда Сарри рискует потерять лидерство, ведь миланский Интер в эти минуты принимает Парму и в случае победы выйдет на первое место в турнирной таблице.