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Первая лига: Рух в меньшинстве переиграл Авангард, Металлист 1925 перестрелял Кремень

17:16 44 Читати українською
Первая лига: Рух в меньшинстве переиграл Авангард, Металлист 1925 перестрелял Кремень
Авангард – Рух / фото: ФК Авангард

В рамках 15-го тура Первой лиги Николаев разгромил ОПФК Черкащину, Рух удержал преимущество над Авангардом, Ингулец разбил Балканы.

Первая лига 2019/20, 15 тур

Ингулец – Балканы – 4:0

Голы: Сичинава, 45, 57, Акименко, 69, Щедрый, 72

Авангард – Рух – 0:1

Гол: Сиднней, 11

Удаление: Сиднней, 76

Кремень – Металлист 1925 – 2:4

Голы: Козьбан, 35, Тарануха, 75 – Дехтяренко, 10 Романов, 21 Дьяков, 65, Ямполь, 90+4

Николаев – ОПФК Черкащина – 3:0

Голы: Кравченко, 23 Войцеховский, 33, Берко, 78

Прикарпатье – Горняк-Спорт – 4:1

Голы: Цюцюра, 24, 54, Конкольняк, 28 (пен.), Семотюк, 90+3 – Корольков, 59, (пен.)

Черноморец – МФК Металлург – начало матча в 17:00

Волынь – Минай – начало матча в 19:00

Лидеры Первой лиги одержали победы в своих матчах. Начинал игровой день Ингулец, разгромивший Балканы. Дубль на счету Сичинавы, еще по голу забили Акименко и Щедрый.

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Далее Рух в тяжелом матче на выезде переиграл Авангард. Главным действующим лицом стал Сиднней, который и забил единственный гол, а во втором тайме получил вторую желтую карточку. Металлист 1925 перестрелял Кремень, на 4 мяча харьковчан хозяева ответили лишь двумя. В других матчах ОПФК Черкащина разгромно уступила Николаеву, а Прикарпатье разбило Горняк-Спорт.

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